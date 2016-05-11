تعرف على تقنية تنفس بسيطة تخلصك من التوتر

تعددت أسباب التوتر وتنوعت مصادره في حياتنا اليومية، فكثيرة هي الأسباب التي تنتج عنها تلك اللحظات غير المرغوب بها خلال الحياة اليومية، فمن تفكير في التحضير لاجتماع عمل مصيري إلى المكوث في طابور مروري لا يتحرك أو ما إلى ذلك.

إذا كنت ممن يعانون من التوتر ولا يمكنهم التخلص من هذا الشعور المزعج الذي يترتب عليه خفقان القلب بشكل سريع، وتعرق راحة اليدين فإليك تقنية تنفس بسيطة ستساعدك على التخلص من هذا التوتر.

وتساعد هذه التقنية والتي نشرت في فيديو بعنوان "Mind Hack" على موقع يوتيوب، في تهدئة الأعصاب خلال ثوان معدودة بعدد قليل من عمليات الشهيق والزفير التي تحفز الجهاز العصبي نحو التغيير وتجعل الجسد في وضع الاسترخاء.

وتعتمد هذه التقنية حسب ما وضحتها الكاتبة ومصممة ألعاب الفيديو جين ماك جونيكال بالفيديو، على مضاعفة زمن زفير الهواء المستنشق لعدة مرات متتالية، فببساطة إذا استغرقت مدة الاستنشاق مقدار العد لأربعة فيتعين أن يستغرق الزفير مقدار العد لثمانية، الأمر الذي يؤدي إلى تغير في الجهاز العصبي من وضع التوتر إلى الراحة والاسترخاء.

ويتميز هذا الأسلوب بخفض معدل ضربات القلب الناتجة عن التوتر ويساعد في إرخاء العضلات والتي تكون مشدودة جداً جراء القلق والتوتر.

ويتوقف مقدار الشهيق والزفير على مقدار توتر الشخص ونسبة القلق التي يعاني منها، فتقترح ماك جونيكال أن يبدأ الشخص المتوتر بشهيق لمدة ثانيتين وزفير لأربع ثوان ثم يستمر تدريجيا حتى يصل إلى 8 ثوان من الشهيق يتبعها الزفير خلال 16 ثانية حتى يشعر بالاسترخاء المطلوب.

وكما تؤكد ماك جونيكال فعالية تقنية التنفس في التخلص من التوتر، أثبتت الدراسات أنها يمكن أن تقضي على نوبات الهلع، وتحد من أعراض الصداع النصفي بالإضافة إلى المساعدة في التخلص من التشنجات العضلية.