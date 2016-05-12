البرازيل: التشوهات المرتبطة بزيكا تراجعت لـ4759 حالة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات صغر حجم الرأس المؤكد والمشتبه بأنها مرتبطة بفيروس زيكا تراجعت إلى 4759 حالة في الأسبوع المنتهي في السابع من مايو - أيار.

وتبين للأطباء ومسؤولي الصحة في البرازيل أن بعض الحالات المشتبه بها ليست مرتبطة بفيروس زيكا ومن ثم ظل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 1326 حالة. ولا يزال يجري التحقق من أمر 3433 حالة أخرى.

وتعتبر البرازيل أن معظم حالات ولادة أطفال برؤوس بالغة الصغر منذ بداية تفشي زيكا العام الماضي مرتبطة بالفيروس.

وبعد جدل محتدم بين العلماء في أعقاب حالة الفزع الأولية من التفشي خلصت وكالات مثل منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الفيروس يمكن أن يسبب صغر حجم الرأس بين الرضع الذين أصيبت أمهاتهم بفيروس زيكا.

ولا تزال معظم الحالات في البرازيل تتركز في شمال شرق البلاد حيث تأكدت 1190 حالة إصابة. ورغم استمرار انتشار عدوى زيكا عبر البرازيل ومناطق أخرى لم تكن هناك زيادة متركزة لعدد حالات صغر الرأس في مناطق أخرى.

وفي جنوب شرق البرازيل الذي يضم مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو تأكدت 68 حالة إصابة.