لمرضى السكري.. 9 أنواع من الأعشاب والتوابل تكافحه

على مدار السنوات الماضية، ارتفعت معدلات الإصابة بمرض السكري بشكل كبير على مستوى العالم.

وهناك أسباب عدة للإصابة بهذا المرض، الذي يصاحب المريض إلى نهاية حياته، وهي إما الجينات الوراثية، أو السمنة، أو الأنظمة الغذائية غير المتوازنة، وفي بعض الأحيان التقدم بالعمر.

ويؤدي مرض السكري إلى العديد من المضاعفات التي تؤثر على أعضاء أخرى في الجسم، أبرزها الفشل الكلوي.

لذا فمن المهم جداً أن يحافظ مريض السكري على مستويات مستقرة لمعدل السكر في دمه، حتى يتقي شر أمراض عديدة وخطيرة.

وعادة ما ينصح الأطباء مرضى السكري باتباع أسلوب حياة مختلف ونظام غذائي متزن للتحكم في مستوى السكر في الدم.

فالأنظمة الغذائية ربما يكون لها التأثير الأكبر على مريض السكري.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالشؤون الصحية، هناك عدد من الأعشاب والتوابل التي يمكن لمريض السكري أن يدخلها في نظامه الغذائي بشكل يومي لتضمن له تحكماً فعالاً في مرضه. فقائمة الأعشاب والتوابل التالية غنية بعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم وكبح المرض بحيث لا يتطور إلى الأسوأ.. والقائمة تشمل:

1- الحلبة

فهي من الأعشاب المفيدة جداً لصحة الإنسان، ولديها القدرة على خفض معدل السكر في الدم.

2- الريحان

أثبتت الدراسات أن الريحان يخفض مستوى الغلوكوز في الدم. فتناول الريحان بصفة منتظمة يضمن لك الانتصار في معركتك ضد مرض السكري.

3- القرفة

هي من التوابل المفيدة جداً لمرضى السكر من النوع 2.

4- الشمر

وهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين "C"، وكلها عناصر تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.

5- الثوم

منذ القدم، يستخدم الثوم في علاج أمراض عديدة، ومنها مرض السكري. فالثوم يزيد من إفراز الأنسولين في الجسم، ويحافظ على المستويات المعتدلة للسكر في الدم.

6- الزنجبيل

ينصح خبراء التغذية بإضافة القليل من الجنزبيل إلى الأطعمة، وذلك لفعاليته في تنظيم معدل السكر في الدم، نظراً لاحتوائه على إنزيم نشط في مكافحة مرض السكري.

7- الكمون

فهذا النوع من التوابل معروف بقدرته السحرية على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

8- القرنفل

فهو يتميز بخصائصه الدوائية العلاجية الهائلة، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث مدى تأثيره الإيجابي في محاربة مرض السكر على المدى البعيد.

9- الكركم

هو من التوابل الشهيرة والمعروفة بالقدرة على محاربة مرض السكري. فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة والتي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري.