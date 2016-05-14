السعرات الحرارية تدخل قوائم المطاعم الأميركية في 2017

مددت السلطات الأميركية مهلة لملاك المطاعم الأميركية لذكر مقادير السعرات الحرارية في قوائم الأطعمة لخمسة أشهر إضافية حتى الخامس من أيار/مايو 2017.

والإجراء الخاص بالكشف عن السعرات الحرارية جزء من قانون الرعاية الصحية المعروف أيضا باسم "أوباما كير" ويهدف لمساعدة المستهلكين على مكافحة الوزن الزائد خاصة أن ثلث السعرات التي يحصل عليها الأميركيون تكون من تناول وجبات خارج منازلهم.

ويشترط القانون ذكر عدد السعرات الحرارية في قوائم الطعام والشراب بالمطاعم وغيرها من مؤسسات توزيع الأغذية التي لها 20 منفذ بيع أو أكثر.

وكان الموعد النهائي الأساسي يحل في أول كانون الأول/ديسمبر القادم وأدرج التأجيل في البيان الإرشادي الأخير لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.

