أميركا.. طلاب يساهمون في مشروع لمحاربة "زيكا"

ما زال فيروس زيكا يؤرق الولايات المتحدة حيث سجلت 500 إصابة ما دفع بعض العلماء وأساتذة العلوم إلى إشراك طلابهم في مشروع يحارب هذا الفيروس الذي يسبب تشوهات خلقية.

جنود هذه العملية طلاب من المرحلة الثانوية مهمتهم تتبع أسراب البعوض المحلي، وخاصة تلك التي يمكن أن تحمل فيروس زيكا المسبب للتشوهات الخلقية.

ويشارك هؤلاء الطلاب وزارة الزراعة الأميركية في البرنامج التجريبي لتحديث الخرائط الرسمية الحالية لأماكن انتشار هذا البعوض.

وبدأت أكثر من 100 مدرسة ثانوية في 10 ولايات المساهمة في البيانات إضافة إلى قاعدة بيانات متزايدة من العينات.

ويعتبر العلماء أن دور المواطن حيوي وفعال، ويأملون أن تزيد نسبة مساهمة المدراس الأميركية في هذا المشروع.