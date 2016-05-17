تناول الملفوف مرتين بالأسبوع لتحصل على 8 فوائد صحية

يعتبر الملفوف (الكرومب) من الخضراوات التي يجهل الكثيرون منا فوائده الرائعة.

فبلونيه الأخضر والبنفسجي، يعتبر الملفوف من أغنى الخضراوات بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. وينصح خبراء التغذية بإضافته إلى نظامك الغذائي على الأقل مرتين أسبوعياً، لضمان صحة أفضل.

وبحسب تقرير أورده موقع "بولد سكاي" المعني بأخبار الصحة، فإن الملفوف غني بعناصر غذائية مفيدة للجسم مثل فيتامين "C"، والمنغنيز والألياف. وقد أثبتت الدراسات، بحسب مواقع طبيية عديدة، أن إدخال الملفوف على النظام الغذائي بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض، مثل الأمراض المتصلة بالقلب والأوعية الدموية، والسمنة، والسكري، كما أنه يحسن الجلد والبشرة.

وإليك 8 فوائد صحية للملفوف ستجعلك تضيفه لطعامك بصفة منتظمة:

1 - يقوي جهاز المناعة

نظراً لاحتواء الملفوف على كمية عالية من فيتامين "C" فإنه يساعد على تقوية جهاز المناعة، لذا فإن إدراج الملفوف ضمن النظام الغذائي الأسبوعي لمدة مرتين على الأقل يحسن من الصحة بشكل ملحوظ. كما أن الألياف الموجودة في الملفوف تعزز من الجهاز المناعي أيضاً وتقلل الالتهابات.

2 - يحسن الهضم ويعالج قرحة المعدة

نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإن الملفوف يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي، وبالتالي يسهل عملية الهضم ويخفف الإمساك. كما يعتبر أحد أفضل العلاجات الطبيعية لقرحة المعدة، حيث وجدت دراسة في كلية الطب بجامعة "ستانفورد" أن عصير الملفوف الطازج هو فعال جداً في علاج القرحة الهضمية، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الـ"غلوتامين".

3 - يحسن من صحة القلب

الملفوف الأحمر غني بالـ"أنثوسيانين"، وهو مضاد للأكسدة يتميز بقدرته على مقاومة الالتهابات، كما يقي من الأمراض المتصلة بالقلب والأوعية الدموية. وبحسب الدراسات، فإن الملفوف غني بالـ"بوليفينول" الذي يساعد على تخفيض ضغط الدم المرتفع، كما يعزز من إنتاج الصفائح الدموية.

4 - يقي من السرطان

الملفوف غني بالمركبات المضادة للسرطان والتي تحد من انتشار الورم السرطاني بالجسم، حيث يؤكد الأطباء أن تناول الملفوف يقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من الأورام السرطانية، خصوصاً سرطان المريء والبنكرياس والبروستات والجلد، كما أن هناك دراسات تشير إلى قدرته على الحد من انتشار أورام الثدي السرطانية.

5 - يقوي النظر ويمنع إعتام عدسة العين

الملفوف يحتوي على نسبة عالية في الـ"بيتا كاروتين" الذي يساعد على تقوية الإبصار ويوفر الحماية ضد إعتام عدسة العين المصاحب لتقدم العمر.

6 - يساعد على خسارة الوزن

الملفوف هو خيار جيد جداً لأولئك الذين يبحثون عن فقدان الوزن بسبب أنه غني بالألياف. فنصف كوب من الملفوف المغلي يمد الجسم بـ20 سعراً حرارياً فقط، لذا فهو عنصر أساسي في الأنظمة الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن. ويعد حساء الملفوف من الأطباق الشهيرة في الأنظمة الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن.

7 - يعزز من صحة المخ ويمنع "الزهايمر"

الملفوف يعزز من صحة المخ ويمكنه من أداء وظائفه بطريقة أفضل. ويساعد الملفوف على زيادة التركيز نظراً لاحتوائه على فيتامين "K" وعلى الـ"أنثوسيانين"، اللذين يساعدان في الوقاية من "الزهايمر".

8 - يعتني بالجلد ويؤخر ظهور التجاعيد

الملفوف غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الجلد وتؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.