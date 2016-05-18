أميركا.. اختبار جهاز يجدد الرئة خارج الجسد قبل زرعها

يخضع جهاز يجدد رئة المتبرع خارج الجسد قبل زرعها في المريض لتجارب في الولايات المتحدة، على أمل أن يسهم في تحسين فرص نجاة المصابين بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي.

ولا يزال الجهاز الذي يطلق عليه اسم (إكس.بي.إس) وتنتجه شركة (إكس.في.آي.في.أوه بيرفيوشن) السويدية في مرحلة التجارب الإكلينيكية في 16 مركزاً طبياً أميركياً.

ويقوم الجهاز المعروف باسم "الصندوق" بإدخال هواء في الرئة بعد استئصالها من المتبرع ويضخ فيها مزيجاً سائلاً من أدوية ومنشطات ثم يجففها جيداً ويعدها للاستخدام في عملية الزرع.

كما تهدف التقنية، التي لم تنتشر حتى الآن، إلى زيادة عدد المتبرعين المرشحين عن طريق تجديد الرئة غير المناسبة للزرع.

وفي هذا السياق، قال أستاذ جراحة القلب في جامعة واشنطن بسانت لويس الدكتور فارون بوري: "يتيح الجهاز للرئتين البقاء... ويمكننا من تقييم أداء العضو في بيئة فريدة وخاضعة لتحكم جيد".

وحصل الجهاز على الموافقة في أوروبا وكندا وأجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للتجربة كجهاز للاستخدام البشري. كذلك يخضع الجهاز للاختبار في جامعة واشنطن والمركز الطبي في جامعة ديوك وأكثر من 12 موقعاً أميركياً آخر.

من جهتها، قالت ميشيل كولمان (63 عاماً) إن "الصندوق" أنقذ حياتها. وقد شخصت حالة كولمان المدخنة السابقة بإصابتها بانسداد رئوي مزمن وهو داء ليس له دواء.

ولفتت كولمان إلى أنها "لا ترغب في ذلك لكنك تفقد الأمل لأنك عندما تمرض بهذا الشكل تعرف مدى السرعة التي تنهار بها".

يشار إلى أن الجهاز مزود بمروحة لمحاكاة التنفس وخاصية لضخ سوائل ومواد منشطة في الرئة لتحسين أدائها.

وتقدم إحصاءات زراعة الرئة صورة قاتمة، إذ إن أقل من 20% من الرئات المتبرع بها تكون مناسبة للزرع ويموت ما يصل إلى 25% من المرضى المحتاجين للتبرع وهم ينتظرون المتبرعين. وحتى بعد إجراء الزرع يظل أكثر من النصف فقط أحياء لمدة خمس سنوات.

ويساعد الجهاز في زيادة عدد المتبرعين، ويقول أطباء إنه بالمزيد من الأبحاث قد يساعد الجهاز في زيادة معدلات النجاة أيضاً.