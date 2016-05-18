الإكثار من البطاطا يرفع ضغط الدم ويسبب نوبات قلبية

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن الإكثار من تناول البطاطا بكافة أنواعها، سواء المطبوخة أو المقلية أو الشيبس يرفع مخاطر الإصابة بارتفاع في ضغط الدم، وهو المرض الخطير الذي يهدد حياة الشخص ويتسبب بالوفاة لملايين الأشخاص حول العالم سنوياً.

ووجدت الدراسة التي تمثل صدمة كبيرة وبالغة الأهمية أن تناول البطاطا بمعدل 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يرفع من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ويزيد من احتمالات إصابة الشخص بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تؤدي إلى الوفاة الفورية، وهي واحدة من أكثر أسباب الوفاة انتشاراً في العالم.

وقالت جريدة "غارديان" البريطانية إن النوبات القلبية التي تنتج عن ارتفاع ضغط الدم هي السبب الرئيس للوفاة في بريطانيا، حيث إن ضحاياها يزيدون عن ضحايا أي من الأمراض الأخرى.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "British Medical Journal" وحصلت "العربية.نت" على نصها الكامل، فإن البطاطا هي واحدة من المصادر الرئيسة لارتفاع ضغط الدم.

وقال الباحثون: "وجدنا عوامل مساعدة مستقلة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذه العوامل موجودة في مختلف أنواع البطاطا، سواء المطبوخة أو المسلوقة أو المقلية التي يتم تقديمها مع الوجبات السريعة".

وبحسب الدراسة التي صدرت عن فريق بحثي في بوسطن بالولايات المتحدة فإن النساء أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم والإصابة بالنوبات القلبية في حال تناول الكثير من البطاطا، إلا أن المخاطر تواجه كلاً من الجنسين على حد سواء، وإن كانت لدى الرجال بدرجة أقل.

وقال رئيس فريق البحث إن "نتائج هذه الدراسة تمثل تحدياً مهماً للصحة العامة، خاصة أن أغلب البرامج الصحية الحكومية تتعامل مع البطاطا على أنها من الخضراوات التي يُنصح بتناولها".

يشار إلى أن البطاطا تعتبر غذاء رئيسياً لكثير من شعوب العالم، بما في ذلك في العالم العربي، كما أنها تدخل في تكوين كثير من الوجبات وتلقى انتشاراً كبيراً ورواجاً هائلاً بسبب انتشار مطاعم الوجبات السريعة التي تقدم البطاطا المقلية ضمن وجباتها وأحياناً ما تكون هذه البطاطا مجانية.