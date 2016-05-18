الرمان.. 9 فوائد أهمها الوقاية من السرطان

أكد العديد من الأبحاث أن الرمان يعمل على علاج مجموعة واسعة من الأمراض.. تعرّف على أهم فوائد الرمان في هذه السطور:

1- الوقاية من السرطان

أظهرت دراسة أجريت أواخر عام 2012 أن الرمان يعمل على قتل وتثبيط نمو الخلايا السرطانية والإبقاء في نفس الوقت على الخلايا الأخرى السليمة بالجسم. فيما أكدت دراسة أخرى أن هناك 13 مركباً بالرمان يمكنه إبطاء انتشار خلايا سرطان البروستات، وتبين أن حمض Punicic كان الأكثر قوة في القضاء على الخلايا السرطانية.

2- مفيد لهشاشة العظام

يعمل الرمان على الوقاية من هشاشة العظام، حيث أجريت دراسة في مايو 2004 قالت نتائجها إن مستخلصات الرمان ساهمت في خفض الإصابة بهشاشة العام في سن اليأس عند النساء، لما يحتوي من مشابهات لهرمون "الاستروجين".

3- فوائد للحامل

تناول الأم للرمان أثناء حملها يحمي أطفالها من العته عن طريق زيادة كميات الأكسجين.

وأرجع العلماء هذا إلى أن الرمان غني بمضادات الأكسدة. ويعمل الرمان على توفير العديد من المواد الغذائية الضرورية للأم أثناء مثل فيتامين د والحديد والفولات والكالسيوم وأيضاً فيتامين ج الذي يساهم في زيادة امتصاص الحديد بالجسم.

4- خفض لضغط الدم

تناول الرمان قد يساهم في خفض الضغط المرتفع. حيث وجد أن تناول 500 مل يومياً من عصير الرمان لمدة شهر قد ساهم في خفض ضغط الدم.

5- مرتبط بالكوليسترول

يعمل الرمان على منع أو إبطاء تراكم الكولسترول والدهون في الشرايين وغيرها من العوامل المرتبطة بأمراض القلب.

6- الرمان والزهايمر

انتهت دراسة أميركية إلى أن عصير الرمان ساهم في منع التدهور في مرض الزهايمر من خلال مضادات الأكسدة التي تقلل من تراكم البروتينات الضارة نتيجة عمليات الأكسدة مثل "البيتا أميلويد".

7- الرمان والسكري

يعمل عصير الرمان على تقليل مخاطر مرض السكري، إضافة إلى مخاطر الإصابة بالأمراض المصاحبة للسكر مثل تصلب الشرايين.

8- للتخسيس والريجيم

يعد الرمان أحد أفضل الأسلحة التي يمكن أن تخوض بها لمعركة تخفيف الوزن، فمضادات الأكسدة والفينولات العديدة تعمل على سرعة حرق الدهون وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

9- فوائد الرمان للكبد

الرمان يعد واحدا من المطهرات الطبيعية للكبد، حيث إنه ينقي الكبد والدم والأمعاء.