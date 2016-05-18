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الصحة: نسبة انتشار زيكا بأوروبا "ضعيفة لمتوسطة"

المصدر: كوبنهاغن – فرانس برس
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قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن خطر انتشار مرض زيكا بشكل واسع في أوروبا مع اقتراب الصيف "ضعيف إلى متوسط"، بفضل الجهود الوقائية المبذولة.

وجاء في بيان للمنظمة الصحية الأممية أن "خطر انتشار وباء زيكا بشكل واسع في أوروبا ضعيف إلى متوسط في آخر الربيع والصيف".

وتزداد نسبة الخطر من الإصابة بالفيروس محليا في المناطق التي يعيش فيها بعوض الحمى الصفراء (الزاعجة المصرية) المسبب الأول للمرض، وخصوصا في جزيرة ماديرا البرتغالية ومناطق في جورجيا وروسيا على ضفاف البحر الأسود، وفقا للمنظمة.

أما نسبة الخطر المتوسط فهي في 18 بلدا، منها فرنسا، يعيش فيها بعوض حمى الضنك، المسبب الثاني للمرض.

وتنحسر نسبة الخطر إلى مستوى ضعيف جدا أو شبه معدوم في 36 بلدا، معظمها في المناطق والشرقية والشمالية من أوروبا، حيث الظروف المناخية تحول دون انتشار البعوض.

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