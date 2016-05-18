الكونغرس يخصص 1.1 مليار دولار لمكافحة زيكا

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على تخصيص مبلغ 1.1 مليار دولار كأموال طارئة لمكافحة فيروس زيكا، ما يمهد لمعركة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي لا يريد أن يتعدى المبلغ 622 مليون دولار.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد ثلاثة أشهر من طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص مبلغ 1.9 مليار دولار لإجراء أبحاث والوقاية من المرض الذي ينقله البعوض، مؤكداً مخاوفه من المرض سريع الانتقال الذي يتسبب في عيوب خلقية لدى المواليد الجدد في البرازيل.

كما تم سحب مبلغ 589 مليون دولار من الأموال التي خصصتها الحكومة الأميركية لمكافحة مرض الإيبولا.

ولا يوجد لقاح للوقاية من مرض زيكا الذي ينتشر في نحو 50 بلداً ومنطقة، من بينها بورتوريكو والجزر العذراء الأميركية وساموا الأميركية.

كذلك حذر خبراء من انتقال المرض إلى الولايات المتحدة هذا الصيف.

ولم يكن هذا الفيروس، الذي رصد للمرة الأولى قبل 60 سنة، يتسبب بمشاكل صحية كبيرة من قبل. وكانت حالات الإصابة به نادرة وأعراضه بسيطة، لكنه "راح يتفشى منذ العام 2007، مسبباً مشاكل خطرة، مثل حالات صغر الرأس عند الأجنة ومتلازمة غيلان-باريه العصبية" التي قد تتسبب بالشلل عند البالغين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في شباط/فبراير زيكا حالة صحية طارئة على المستوى العالمي، في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في أميركا الجنوبية، لاسيما في البرازيل.