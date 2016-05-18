باحثون: نبات الفطر يمكن أن يكون علاجاً للاكتئاب

فجر باحثون بريطانيون مفاجأة من العيار الثقيل عندما خلصت دراسة طبية أجروها بأن نبات الفطر يمكن أن يكون علاجاً فعالاً للاكتئاب قريباً، وذلك بفضل مادة يحتويها هذا النبات، لكن تأكيد الأمر يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات بسبب أن حجم الدراسة التي أجروها كان صغيراً جداً.

وأجرى باحثون في جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن الدراسة على 12 مريضاً فقط، ليكتشفوا أن مادة "السيلوسوبين" الموجودة في نبات الفطر أدت إلى تحسن لدى أشخاص مصابين بالاكتئاب، وكانت آمنة وفعالة، وهو ما يعطي أملاً لدى الأطباء بأن تصبح علاجاً في المستقبل لمرضى الاكتئاب.

وأجريت الدراسة على 12 مريضاً فقط، وهو ما جعل الباحثين متحفظين في نتائجها، إلا أن النتائج كانت إيجابية، لكن المرضى كانوا جميعاً يعانون من أعراض الاكتئاب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل إخضاعهم للدراسة.

وقال روبين هاريس، الذي قاد الفريق البحثي في لندن، إن "النتائج كانت مدهشة"، مشيراً إلى أن العديد من المرضى كانت التجربة بالنسبة لهم عميقة، وأظهروا تحولاً في الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم.

لكن هاريس استدرك بالقول إنه "لا ينبغي علينا الاسترسال في النتائج"، قائلاً: "إنها ليست رصاصة ساحرة"، في إشارة إلى أنه يتوجب عدم الإسراف في التفاؤل بشأن هذا العلاج لحين إجراء المزيد من التجارب ودراسة المزيد من الحالات.

يشار إلى أنه يوجد في العالم أكثر من 350 مليون شخص مصابين بالاكتئاب ومصنفين لدى الأطباء رسمياً بأنهم مصابون بهذا المرض، وتبعاً لذلك فإنهم يتعاطون علاجات مضادة للاكتئاب، فيما يقول العلماء والأطباء إن نحو 20% من المصابين لا يظهرون أي تجاوب أو تحسن مع العلاجات التي يتم تقديمها لهم.