رياضة الـ"تاي تشي" تساعد في تخفيف ألم خشونة الركبة

ذكرت دراسة صغيرة أن رياضة الـ"تاي تشي" ربما تكون علاجا تقليديا طبيعيا لتخفيف الألم لمن يعانون من التهاب المفصل التنكسي للركبة أو ما يُعرف بـ"خشونة الركبة".

وتحدث "خشونة الركبة"، التي تؤدي إلى ألم وعجز عند كبار السن، عندما يبلى النسيج المرن في نهاية العظام. وفي حين أنه لا يمكن الشفاء منها، عادةً يوصف علاج طبيعي أو أدوية مضادة للالتهابات لتخفيف الألم وتحسين الحركة.

ولرؤية ما إذا كانت رياضة الـ"تاي تشي"، وهي ممارسة تأمّل صينية تدمج بين التنفس العميق والبطيء وحركات رشيقة، يمكن أن تكون بديلا جيدا للعلاج الطبيعي، عَهَد باحثون لحوالي 200 شخص مصابين بـ"خشونة الركبة" باختيار أحد هذين الخيارين لمدة ثلاثة أشهر.

ووجدت الدراسة أن كلا المجموعتين شهدتا تراجعا مماثلا في الألم في نهاية الأشهر الثلاثة وبعد سنة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأشخاص في مجموعة الـ "تاي تشي" شهدوا تحسنا أكبر فيما يتعلق بالصحة العامة والصحة الذهنية أكثر من المشاركين الذين عُهد لهم بالعلاج الطبيعي.

وقال الدكتور تشن تشن وانغ، مدير مركز الطب التكميلي والتكاملي في مركز "توفتس" الطبي في بوسطن لوكالة "رويترز هيلث": "التاي تشي ممارسة صينية تقليدية متعددة المكونات تشمل الجسد والعقل وتعزز الصحة بصورة منهجية.. وذلك عن طريق دمج العناصر البدنية والنفسية والعاطفية والروحية والسلوكية معا".

وخلال الدراسة، عهد وانغ وزملاؤه لنصف المشاركين بحضور فصول "تاي تشي" لمدة ساعة مرتين أسبوعيا لمدة 12 أسبوعا. وحصل الآخرون على جلسات علاج طبيعي مدة الجلسة الواحدة نصف ساعة مرتين أسبوعيا لمدة ستة أسابيع ثم طلب منهم ممارسة التمارين في المنزل أربع مرات على الأقل أسبوعيا لمدة ستة أسابيع أخرى.

وكان متوسط عمر المشاركين في الدراسة 60 عاما. وكانوا يعانون من زيادة في الوزن أو سمنة ومصابين بخشونة الركبة منذ ثماني سنوات تقريبا.

وأجريت الدراسة، التي نُشرت في دورية "حوليات الطب الباطني"، في مركز طبي أكاديمي واحد، مما يجعل من الصعب القول ما إذا كانت النتائج ستكون مماثلة في محيطات أخرى.