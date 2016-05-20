ظهور زيكا في إفريقيا لأول مرة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن فيروس زيكا المرتبط بحدوث اضطرابات عصبية وتشوهات للمواليد في البرازيل تأكد ظهوره في إفريقيا لأول مرة بعد تعقبه من عينة من الرأس الأخضر.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا "النتائج مقلقة لأنها دليل جديد على أن العدوى تنتشر إلى ما أبعد من أميركا الجنوبية وتقف على أعتاب إفريقيا".

وأضافت "هذه المعلومات ستساعد الدول الإفريقية على إعادة تقييم مستوى الخطر لديها ورفع مستويات الاستعداد".

وقالت إنها لا توصي بفرض قيود صارمة على السفر في محاولة وقف انتشار المرض.