هل حقاً؟.. نمط حياتك يتدخل بمدى إصابتك بالسرطان

أشارت دراسة جديدة إلى أنه يمكن تجنب الإصابة بالكثير من أنواع السرطان في الولايات المتحدة إذا ما اتبع الأميركيون أساليب حياة صحية.

وقالت الدراسة إن بوسع الناس تقليل مخاطر إصابتهم بهذا المرض من خلال الحفاظ على وزن صحي لأجسامهم وممارسة التمارين الرياضية وعدم الإفراط في تناول الكحوليات والتوقف عن التدخين.

وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية للأورام إلى أن هذه النتائج تطعن في ما توصل إليه تقرير صدر عام 2015 ونشر في دورية (ساينس) والذي عزى الكثير من أنواع السرطان ببساطة إلى سوء الحظ يتعلق بتحورات تحدث أثناء انقسام الخلية.

وأضاف الدكتور مينجيان سونج الذي قاد فريق الدراسة لرويترز هيلث إنه علاوة على الطعن في الاعتقاد بأنه لا يمكن منع الإصابة بمعظم أنواع السرطان أراد الباحثون توضيح نسبة حالات السرطان التي يمكن ربطها بعوامل في طريقة معيشة الأميركيين.

وعرف أسلوب الحياة الصحي بأنه يخلو من التدخين وإدمان الكحول والحفاظ على وزن صحي وممارسة التدريبات الرياضية. وكان هناك 11731 شخصا أو تسعة بالمئة من المبحوثين في المجموعة الصحية التي تتبع نمط حياة صحيا.

وعزى الباحثون نحو 25% من حالات الإصابة بالسرطان لدى النساء و33% لدى الرجال إلى عوامل متعلقة بنمط الحياة. كما يمكن ربط عدد كبير من الوفيات بسبب السرطان بهذه العوامل.

وفي افتتاحية دورية الجمعية الطبية الأميركية اتفق الدكتور جراهام كولديتز ووسيوبهان سوتكليف من كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس مع نتائج الدراسة الجديدة بأنه يمكن الحيلولة دون الإصابة بالسرطان.

وقال كولديتز لرويترز هيلث "هذا لا يعني عدم وجود بعض العناصر الوراثية لكن عدم التدخين يجعل خطر الإصابة أقل بكثير".