7 طرق مذهلة للتخلص من آلام الظهر

إذا كنت تعانين من آلام الظهر وتعتبرين هذا الألم مشكلة لا تنتهي مهما حاولتي اللجوء إلى الراحة وزيادة عدد ساعات النوم، فإليك 7 نصائح سهلة ومذهلة حول كيفية التخلص من آلام الظهر، خلصت إليها المعالجة الفسيولوجية لورا هارمان ونشرها موقع "هيلثيستا" المعني بأخبار الصحة.

1. استخدمي مخيلتك

تعتمد النصيحة الأولى على استخدام مخيلتك لتصحيح وضع العمود الفقري، فالأوضاع الخاطئة يمكن أن تسبب عدم التوازن العضلي، والذي يضع الضغط على مناطق معينة من العمود الفقري، مما يؤدي إلى الألم أو ضعف العظام.

وتؤكد هارمان أن هناك طريقة واحدة رائعة لتصحيح الوضع الخاص بك هي أن تتخيلي أن هناك بالون هيليوم معلقا على قمة رأسك يستطيل معه جسمك لإطالة عمودك الفقري، مشيرة إلى أن هذا لا يشبه طريقة السير حاملاً مجموعة من الكتب فوق رأسك والتي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وموضحة أن الفكرة في هذه الطريقة هي الحفاظ على الصدر مفتوحاً حتى لا تسمح لكتفيك بالانحناء إلى الأمام، مع الحفاظ على محاذاة محايدة من العمود الفقري من التقوس، حيث صممت أجسادنا ليكون لديها منحنيات طبيعية خفيفة في العمود الفقري لخلق التوازن وامتصاص الصدمات أثناء الحركة، لكن تبدأ المشكلة عندما تزيد هذه المنحنيات عن اللازم، مما يخلق عدم التوازن والألم، حيث ينبغي أن يكون هناك منحنى داخلي خفيف في الرقبة.

2. تجربة وضعيات جديدة للنوم في الفراش

وتتمثل النصيحة الثانية في تجربة وضعيات جديدة للنوم في الفراش، فإذا كنت تعانين من آلام الرقبة فتأكدي أن الوسادة تدعم رأسك فقط وهو ما يعني إبقاء الكتف والعنق بعيداً عن الوسادة لأن إبقائهما على الوسادة يجعل المفاصل الجانبية تمتد على الجانب الآخر، مما يتسبب في شد مفاصل الرقبة.

وإذا أردت رفع الضغط عن ظهرك فعليك بالاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة في المساحة الفاصلة بين ركبتيك للحفاظ على مستوى الحوض، مع ضرورة استبدال الفراش اللين بآخر أكثر صلابة لمنع التشنجات أثناء الليل، فالفراش اللين يجعل المرتبة تتجمع حول جسدك مما يمنع عمودك الفقري من الحصول على احتياجاته.

3. ضبط الحركات

أما النصيحة الثالثة فتعتمد على تصحيح الحركات الخاطئة والتي يكررها كثيرون بشكل يومي، فعلى سبيل المثال رفع الأشياء بشكل غير صحيح وعدم الالتزام بتقنيات الانحناء الصحيحة، كالتأكد من ثني الوركين والركبتين عند التقاط الأشياء من الأرض، يمكن أن تكون ضارة بالعمود الفقري.

4. الجمع بين التمارين الرياضية و"البيلاتس"

أما النصيحة الرابعة فتعتمد على الجمع بين ممارسة التمارين الرياضية بصالات الرياضة ورياضة "البيلاتس" وهى نظام للياقة البدنية يساعد في تمتع الجسد بالقوة والليونة، للتخلص من آلام الظهر، حيث تبين أن قوة الظهر يمكن أن تقلل من خطر إصابته بالآلام.

ويفاضل الكثيرون بين القيام بالتدرب في صالة الألعاب الرياضية أو القيام بـ"البيلاتس" ولكن هذا لا يقوي العمود الفقري تماماً، بل القيام بالاثنين معا هو ما سيساعدك في تخفيف الألم على حد قول هارمان التي أوضحت ببساطة أن كل إنسان لديه مجموعتان من العضلات في جسمه، إحداهما مسؤولة عن الحركة والأخرى مسؤولة عن توفير الدعم أو الاستقرار للجسم وكلتا المجموعتين من العضلات، يجب أن تكون قوية من أجل منع آلام الظهر، الأمر الذي لا يتحقق إلا بممارسة نوعي الرياضة المذكورين.

5. التخلص من حذاء الباليرينا

أما النصيحة الخامسة فتنطوي على استبدال الأحذية المسطحة ذات النعل الخفيف "حذاء الباليرينا" بحذاء ذي نعل صلب وكعب ولو بسيط.

فرغم أنه من المعروف أن الكعب العالي يسبب آلام الظهر والركبتين، إلا أن ارتداء الأحذية المسطحة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الإصابة بآلام الظهر.

فالكعب البسيط يضمن أن يكون مشط القدم مستقيماً، وبالتالي لا تعاني فقرات الظهر السفلية من الألم.

6. الجلوس على مكاتب مناسبة

أما النصيحة السادسة فهي ضمان الجلوس على مكتب ذي طول مناسب، فالجلوس يمكن أن يزيد من الضغط على الفقرات القطنية في العمود الفقري، وخاصة إذا كنت جالساً في وضع متراخٍ، لذا عليك الاستعانة بمكتب لا يجبرك على الانحناء.

7. لا تتوقف عن الحركة

أما النصيحة السابعة والأخيرة فتوصيك بعدم التوقف عن الحركة، وتفادي الجلوس والوقوف لفترات طويلة من الزمن.