الصحة العالمية: إهمال مكافحة البعوض أدى لتفشي "زيكا"

أكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان أن وباء زيكا تفشى في أميركا اللاتينية جراء إهمال سياسات مكافحة البعوض في سبعينيات القرن الماضي.

وقالت تشان خلال افتتاح المؤتمر العالمي للصحة في جنيف "قبل أي شيء، فإن تفشي زيكا وعودة الضنك والتهديد المتنامي من شيكونغونيا هي نتيجة السياسة الكارثية التي اتبعت في السبعينيات وأدت إلى التخلي عن مكافحة البعوض".

وأشارت إلى أن وباء زيكا كشف "عجز" بعض البلدان المتضررة عن "إتاحة وصول شامل إلى خدمات التخطيط العائلي"، لافتة إلى أن "أميركا اللاتينية ودول الكاريبي تضم أكبر نسبة من حالات الحمل غير المرغوب فيها في العالم أجمع".

ويمثل زيكا والضنك وشيكونغونيا ثلاثة أمراض منقولة بواسطة بعوض يعرف باسم البعوض المصري.

وانطلق وباء زيكا، وهو فيروس ينتقل بواسطة البعوض المصري أو بالعلاقات الجنسية، في أميركا اللاتينية سنة 2015 وانتشر سريعا في المنطقة.