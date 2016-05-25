تعرف على 12 فائدة للعسل الأسود

العسل الأسود يعتبر جوهرة سوداء تمتلك العديد من الفوائد والعناصر التي يكون الجسم في حاجة دائمة لها تعرف عليها فيما يلي:

1 - المواد المضادة للأكسدة: يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية جدا من المواد المضادة للأكسدة أكثر من السكر العادي مما يجعله مفيدا جدا في التقليل من خطر الإصابة بمرض السرطان، كما أنه يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

2 - الروماتيزم والعظام: للعسل الأسود خواص مضادة للالتهابات وبذلك فهو يساعد على علاج الروماتيزم والتهاب المفاصل، كما أنه يحافظ على صحة العظام لاحتوائه على عنصر الكاليسيوم.

3 - السمنة: يوجد بالعسل مادة تسمى البوليفينول لها تأثير مضاد للأكسدة وقد ثبتت فعاليتها في تقليل السمنة والحد من زيادة الوزن، وهو كذلك يعمل على تقليل امتصاص السعرات الحرارية بالجسم.

4 - الصداع: يعتبر العسل الأسود علاجا جيدا للصداع حيث إنه يحتوي على فيتامين (ب 6) وحمض البانتوثنيك الذي يؤدي نقصهما إلى حدوث الصداع والشعور بالتعب والإجهاد.

5 - الجهاز العصبي: يحتوي العسل الأسود على عنصر المغنيزيوم الذي يساعد على تنشيط الجهاز العصبي، وهو يعمل كذلك على الاسترخاء للأعصاب والأوعية الدموية، حيث إن نقص المغنيزيوم بالجسم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والتشنجات العضلية.

6 - الأنيميا: يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من عنصر الحديد الهام جدا لتكوين الهيموغلوبين بالدم مما يجعله عنصرا فعالا جدا في علاج الأنيميا وفقر الدم.

7 - حب الشباب: يحتوي العسل الأسود على حمض اللاكتيك الذي يساهم بدوره ويعمل على تخفيف حب الشباب.

8 - البوتاسيوم: يحتوي العسل الأسود على نسبة من عنصر البوتاسيوم والذي يعمل على حفظ التوازن الحامضي والقاعدي بخلايا الجسم، ويلعب البوتاسيوم دورا هاما جدا في الأعصاب وتقلص العضلات والحفاظ على صحة القلب.

9 - مرض السكري: يساعد العسل الأسود على تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث إنه يحتوي على نسبة سكر منخفضة مما يساعد على إبطاء عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز، وهو يحتوي على نسبة عالية من الكروم والذي يؤدي نقصه إلى ضعف تحمل الغلوكوز ما يؤدي إلى اضطراب نسبة السكر في الدم.

10 - الصحة الجنسية: يساعد العسل الأسود على تعزيز الصحة الجنسية حيث إنه يحتوي على عنصر المنجنيز الذي يساعد على إنتاج الهرمونات الجنسية، كما يساعد على تحسين عمل الجهاز العصبي والوقاية من الجلطات الدموية

11 - الإمساك: يمكن استخدام العسل الأسود في علاج الإمساك عن طريقة استخدامه مع الحليب في الحقن الشرجية مثل الحقن الشرجية لفوسفات الصوديوم المستخدمة للأطفال في المستشفيات.

12 - الحيض: تعاني المرأة دائما أثناء فترة الحيض من نقصان في عنصر الحديد في الجسم، وبذلك فالعسل الأسود يمد الجسم بالحديد الذي يمنح الجسم القوة والصحة، كما أن الكالسيوم والمغنسيوم الموجود في العسل الأسود يساعد على تمنع تخثر الدم، ويعمل على تخفيف تشنجات الحيض والحفاظ على صحة عضلات الرحم.