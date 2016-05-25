تقنية جديدة للتنحيف تفقدك ضعف نتيجة الحمية

بشرى سارة للذين يعانون من مشاكل الوزن الزائد، فلن يضطروا بعد اليوم إلى اتباع الحميات الغذائية المرهقة أو القيام بعمليات جراحية للشفط أو تصغير المعدة أو غيرها.

فقد ساعدت تقنية جديدة قوامها قرص يبتلع فيتحول في الأمعاء إلى كرة منفوخة بالهواء، عددا من أصحاب الوزن الزائد على تخفيض 7 % من وزنهم، بحسب ما أظهرت تجربة سريرية أعلنت نتائجها في الولايات المتحدة الثلاثاء.

وقال الطبيب شيلبي سوليفان المسؤول في كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس (ولاية ميزوري) والمشرف على الدراسة "ساعدت هذه الطريقة أصحاب الوزن الزائد على تخفيض وزنهم بوتيرة تعادل ضعف ما يمكن تحقيقه من خلال تغيير نمط الحياة".

وشارك في هذه التجارب 347 شخصا في الولايات المتحدة، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم يراوح بين 30 و40، علما أن المؤشر المثالي يراوح بين 18,5 و25.

وابتلع نصف المشاركين قرصا واحدا كل ثلاثة أسابيع، ويحتوي القرص على كرة تنفخ بغاز الآزوت (نيتروجين)، أما النصف الباقي فقد ابتعلوا أقراصا لا كرات فيها.

واستغرقت مدة الدراسة ستة أشهر، تبين على إثرها أن معدل فقدان الوزن بين من تناولوا أقراص الكرات التي تصممها شركة "اوبالون" الأميركية بلغ 6,81 %، مقارنة بنسبة 3,59 % في المجموعة الأخرى.

ولم تعط بعد الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية (اف دي ايه) الضوء الأخضر لبيع هذا العقار في الولايات المتحدة، لكنه يباع في الاتحاد الأوروبي والمكسيك والشرق الأدنى.

وبحسب السلطات الصحية، يعاني 640 مليون شخص من البدانة في العالم.