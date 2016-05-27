7 فوائد سحرية لليمون بعيدا عن الاستخدامات الغذائية

بعيدا عن الاستخدامات الغذائية المعروفة لثمرة اليمون، المعروفة بقيمتها الغذائية العالية كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن 7 استخدامات خارقة وذكية وغير غذائية لثمرة الليمون وهي:

1- يتم غلي الليمون واستخدامة كمنظف ومعقم للأسطح الزجاجية في المنزل.

2- يمكن ببساطة تقطيع الليمون ووضعه في صندوق القمامة الخاص بك للقضاء على الروائح الكريهة، التي قد تخلف في المطبخ الخاص بك.

3- عصير الليمون مع صودا الخبز يمكنهما أن ينظفان بالوعة الصرف الصحي لمطبخك.

4- يمكنك تنظيف الميكروويف الخاص بك بعصير الليمون والماء لمدة 5 دقائق وسوف تتخلص من البقع، فضلا عن أنه سيترك رائحة جيدة في الميكروويف.

5- ضع شرائح الليمون في غسالة الأطباق وسوف تحصل على نظافة وتعقيم جيد لأطباقك بشكل مذهل.

6- ضع شرائح الليمون داخل ثلاجتك لتحافظ على رائحة جيدة فهي تساعد على امتصاص الروائح الكريهة التى تخلفها بعض الأطعمة.

7- استخدام وصفة تحتوي على 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وعصير الليمون، وملعقتين من العسل ونصف كوب من السكر. ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة ويتم شطف بشرتك للمساعدة في ترطيبها ومنع حب الشباب.