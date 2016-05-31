إقلاع 10% من المدخنين يوفر 63 مليار دولار سنويا لأميركا

أظهرت دراسة حديثة أن تكاليف الرعاية الصحية تنخفض بشكل ملموس وسريع عندما يقلع المدخنون عن التدخين.

ووجدت الدراسة أنه إذا أقلع 10% من المدخنين الأميركيين عن هذه العادة وخفض بقية المدخنين استهلاكهم للسجائر بنسبة 10% أيضاً يمكن للولايات المتحدة توفير 63 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية سنوياً.

كما كشفت أن المناطق التي تقل فيها معدلات التدخين أنفقت أقل بكثير على الرعاية الصحية في الفترة من 1992 حتى 2009 عن مناطق تصنف سكانها مدمنون على التدخين.

من جهته، قال الطبيب توم فريدين من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية إنه لا يزال التدخين سبباً رئيسياً للوفيات في الولايات المتحدة، إضافة إلى أنه يعدّ العامل الأساسي في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في أميركا.

يشار إلى أن كثيراً من الدول تفرض ضرائب على السجائر في مساعيها لجعل التدخين عادة مكلفة أو منعه في مناطق معينة ونشر إعلانات توعية بمخاطر هذه الآفة ومساعدة من يريد للإقلاع عنها.