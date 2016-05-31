نوبات القلب تعلّم مرضى الكولسترول أن يصغوا لأطبائهم

أشارت دراسة كبيرة إلى أن الناس قد يمتثلون بشكل أفضل لأوامر الأطباء بشأن أدوية الكولسترول بعد النوبات القلبية الشديدة.

وقال كبير الباحثين إيان كرونيش من المركز الطبي بجامعة كولومبيا: "نظريتنا هي أن الانتقال للمستشفى نتيجة نوبة قلبية يمثل لحظة تعلم أو نداء صحوة للمرضى

لكي يبذلوا أقصى ما في وسعهم لمنع نوبة قلبية أخرى".

ودرس الباحثون أكثر من 175 ألف حالة لأشخاص أعمارهم 65 عاما أو أكبر أوصاهم أطباؤهم بتناول أدوية لخفض الكولسترول.

وقسم الباحثون المرضى إلى ثلاث مجموعات تضمنت الأولى 6600 شخص نقلوا للمستشفى، بسبب إصابتهم بنوبات قلبية بين عامي 2007 و2011، بينما شملت المجموعة الثانية 11 ألف شخص نقلوا للمستشفى خلال الفترة ذاتها لإصابتهم بالالتهاب الرئوي، وضمت المجموعة الثالثة 158 ألف شخص لم ينقلوا إلى مستشفيات على الإطلاق.

وكان ثلث المصابين بنوبات قلبية لا يمتثلون لتناول أدوية خفض الكولسترول بنسبة 20%. وبالمقارنة مع مرضى الالتهاب الرئوي غير الممتثلين للعلاج فإن نسبة تناول مرضى النوبات القلبية، الذين لم يكونوا يمتثلون للعلاج، لأدوية خفض الكولسترول زادت بنسبة 70% بعد مغادرتهم المستشفى.

وبحثت الدراسة أيضا في أمر المرضى الذين كان سلوكهم مختلفا تماما بمعنى أنهم كانوا يتناولون أدوية خفض الكولسترول بشكل مستمر قبل الذهاب للمستشفى بسبب النوبات القلبية أو الالتهاب الرئوي.

وخلصت الدراسة إلى أنه بشكل عام فإن نحو ثلث هؤلاء المرضى بدأوا لا يمتثلون لتناول جرعات الأدوية بعد الخروج من المستشفى.