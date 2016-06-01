تعرف على 7 خصائص لـ"حبة البركة" تعزز من صحة الجسم

حبة البركة أو الحبة السوداء من نباتات البحر المتوسط، وأشهرها استخداماً في الطب والعلاج منذ القدم.

وقد نُشرت عشرات الأبحاث في الدوريات العلمية المختلفة عن فوائد استخدام حبة البركة، المتوفرة في أغلب المطابخ، والمعروفة أيضاً بالكمون الأسود black cumin، والتي تؤكد على الفوائد العديدة التي ذكرها القدماء عن هذا النبات، ويأتي معظم هذه الأبحاث من أوروبا.

وهكذا ظهرت الحبة السوداء في مستحضرات طبية متنوعة بين أقراص وكبسولات وشراب وزيوت في العديد من الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى بلدان العالم العربي والإسلامي.

وقد عكف العلماء منذ زمن على معرفة كيفية عمل الحبة السوداء، والذي استدعى معرفة مكونات بذورها، والتي وجد أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات النباتية، بالإضافة إلى بعض الأحماض الدهنية غير المتشبعة.

كما أن زيت حبة البركة يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية والمهمة لصحة الجلد والشعر والأغشية المخاطية، وكذلك عملية ضبط مستوى الدم وإنتاج الهرمونات بالجسم وغيرها من الوظائف الحيوية المهمة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن حبة البركة لديها 7 خصائص أساسية تعزز من صحة الجسم، وهي:

1- التخلص من سموم الجسم.. فالحبة السوداء تسري في الأمعاء ليمتصها الدم، فتقوم بتنقيته من السموم مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للجسم.

2- التحكم في مرض السكري.. تشير نتائج بعض الدراسات إلى قدرة الحبة السوداء على تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم، مما يساعد مرضى السكري في التحكم في المرض والوقاية من أعراضه.

3- تقلل من الالتهابات.. تتمير الحبة السوداء بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها على تقليل تورم العضلات، لذا فهي تساعد في شفاء آلام المفاصل والالتهابات العضلية. كما أنها تعجل في شفاء التهابات الحلق.

4- تساهم في فقدان الوزن.. فقد أثبتت الأبحاث التي أجريت على حبة البركة قدرتها في تزويد خلايا الدم بأكبر كمية من الأكسجين، مما يعزز من عملية الحرق في الجسم، وبالتالي يحرق الجسم الدهون بطريقة أسرع.

5- تعالج جفاف الأنف.. عند تناول الحبة السوداء بانتظام، فستلاحظ تحسناً كبيراً في صحة جهازك التنفسي، فهي تحفز إفراز الانزيمات المسؤولة عن ترطيب المجرى التنفسي، لذا فهي تعالج جفاف الأنف المصاحب لنزلات البرد.

6- تساعد على الهضم.. تساعد الحبة السوداء في التخلص من البقايا المتراكمة في الأمعاء وتحسن من عملية الهضم، كما أنها تقلل من الشعور بالحرقة (الحموضة).

7- تقوي المناعة.. حبة البركة لديها القدرة على مقاومة البكتيريا والميكروبات التي تؤثر على الجهاز المناعي للجسم، كما أنها تغذي خلايا الجسم مما يعزز من مناعة الجسم ويبقيه صحياً وقوياً.