هل سيلغى أولومبياد ريو بسبب انتشار زيكا؟

طلبت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان من لجنة خبراء إعطاء رأي استشاري بشأن تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو في موعدها في ظل مخاوف من انتشار فيروس زيكا.

وكتبت تشان في رسالة بتاريخ الأول من يونيو أن المنظمة أرسلت فريقا من العلماء إلى البرازيل أربع مرات لجمع معلومات بشكل مباشر حول الوضع الحالي وتقييم مستوى مخاطر تجمع عدد كبير من اللاعبين والمشاهدين المتوقع حضورهم للألعاب، نزولا عند طلب السناتور الأميركية جان شاهين لتقييم المخاطر الصحية لتنظيم الألعاب في أغسطس.

وقالت تشان في رسالتها التي نشرتها شاهين على الإنترنت الجمعة "نظرا لمستوى القلق الدولي الراهن، قررت أن أطلب من لجنة طوارىء زيكا دراسة مخاطر تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية وفق البرنامج الحالي".

وأضافت أن خبراء الأمم المتحدة سيلتقون قريبا وينشرون رأيهم على الفور.

وقالت شاهين في بيان أن الألعاب الأولمبية تجتذب جمهورا من كل أنحاء العالم و"من المهم أن نفهم التبعات الصحية على المستوى العالمي".

وألقى خبراء اللوم على زيكا في زيادة حالات صغر رأس المواليد في أميركا اللاتينية، وهو تشوه خلقي يؤدي إلى صغر الرأس والدماغ.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية نيكا الكسندر أن موعد اجتماع لجنة الطوارىء العلمية الذي سيعقد في يونيو سيعلن بنهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت في بريد إلكتروني أن الخبراء سيقدمون رايا استشاريا إلى حكومة البرازيل ولجنة تنظيم ألعاب ريو 2016 حول مخاطر تنظيم الألعاب على الصحة العامة والتدابير الصحية المطلوبة لضمان السلامة وصحة المشاركين في الحدث.

وتابعت أن منظمة الصحة العالمية "لا تقرر بشأن تنظيم أو إلغاء او تأجيل الألعاب".

ورفضت المنظمة تلبية نداء وجهه أكثر من 200 طبيب دولي لطلب تغيير موعد أو مكان الألعاب معتبرة أن التغيير لن يغير مخاطر انتشار زيكا.

ولكن المخاوف ازدادت نظرا لأن البرازيل هي الأكثر تضررا من زيكا منذ بدء انتشاره في أميركا الجنوبية السنة الماضية مع تسجيل 1300 حالة تلف في الدماغ لدى المواليد فيها منذ ذلك الحين.

ويتم ربط الفيروس الذي ينشره نوعان من البعوض وينتقل كذلك عن طريق الاتصال الجنسي بمتلازمة غيلان-باري العصبية النادرة ولكن المميتة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق إن لجنة الخبراء ستدرس تقارير من ستين بلدا ينتشر فيها فيروس زيكا وستبحث كيفية انتشار الفيروس ومكافحته.

وأوصت منظمة الصحة الحوامل بتجنب السفر إلى بلدان انتشار زيكا ومن بينها البرازيل. ونصحت النساء اللواتي يعشن في مناطق انتشار الفيروس بتأخير الحمل واستخدام موانع الحمل والحصول على الاستشارة اللازمة.