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التدخين عقب الإفطار مباشرة يزيد مخاطر أمراض القلب

المصدر: تركيا - الأناضول
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حذر الدكتور قاغان قولان، رئيس قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة غيرسون التركية، من أن التدخين عقب الإفطار مباشرة في رمضان، يزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال قولان، إن "من يدخنون السجائر مباشرة بعد الإفطار في رمضان، يتعرضون لحالة من رعشة الجسم، وبالذات ارتعاش الأرجل والأقدام، بالإضافة إلى الدوخة، حيث أن تدخين سيجارة بعد فترة انقطاع طويلة، يستثير جميع آليات الدفاع في الجسم، وهو مالا يحدث في حال التدخين عبر فترات انقطاع قليلة".

وأضاف أن "التدخين في رمضان يلحق ضررا كبيرا بجدران الأوعية الدموية، أكثر من التدخين في بقية العام".

وذكر أن هناك دراسات تشير إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالقلب في رمضان، مشيرا أن التدخين يسرع من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، كما قد يتسبب في وفيات مفاجئة.

ودعا قولان إلى استغلال فرصة شهر رمضان للبدء في الإقلاع عن التدخين، والاستفادة من اعتياد الجسم على التوقف عن تعاطي التبغ خلال ساعات الصوم الطويلة.

كلمات دالّة

#التدخين, #أمراض القلب, #الصوم, #الإفطار

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