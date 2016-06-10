ثُلث السكتات الدماغية في العالم.. سببها التلوث في الجو

أظهرت دراسة طبية حديثة أن أكثر من ثلث الإصابات بالسكتات الدماغية التي تؤدي إلى الوفاة في العالم، إنما سببها التلوث في الجو، وهو التلوث الذي بات يغزو الهواء سواء في شوارع المدن أو داخل المنازل.

وتُعتبر السكتات الدماغية من أهم أسباب الوفاة على مستوى العالم، ففي بريطانيا، على سبيل المثال، تقول السلطات الصحية إن السكتات الدماغية هي ثالث أكبر مسبب للوفيات في البلاد على الإطلاق، بعد أمراض القلب وأمراض السرطان.

ووجدت الدراسة، التي نشرت مضمونها جريدة "التايمز" البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، أن التلوث في الهواء هو المسبب الرئيس للسكتات الدماغية بسبب تأثيره السلبي على الأوعية الدموية.

واكتشف الباحثون أن الجسيمات المجهرية التي تخرج من عوادم المركبات التي تعمل بالـ"ديزل" وتنتشر في الهواء تمثل سبباً رئيسياً ومهماً للإصابة بالسكتات الدماغية القاتلة.

وبحسب جريدة "التايمز"، فإن الدراسة الجديدة هي الأولى من نوعها حيث قام الباحثون بالتحقيق في 17 سبباً محتملاً للإصابة بالسكتات الدماغية، وذلك عبر بيانات أخذوها من 188 دولة في العالم، وشملت تحليل آلاف الحالات التي تم التعامل معها من قبل السلطات الصحية في تلك الدول.

ووجد تحليل الباحثين أن ثلاثة أرباع الإصابات بالسكتات الدماغية كان من الممكن تجنبها لو قام المصابون بها بتغيير نمط حياتهم، مثل الامتناع عن التدخين، وتناول كميات أكبر من الخضروات والفواكه، وعمل تمارين رياضية يومية بشكل أكبر.

وقال رئيس فريق البحث، فاليري فيجن، من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، إن "النتيجة المدهشة وغير المتوقعة للدراسة التي أجريناها هي أن نسبة عالية من السكتات الدماغية تُعزى إلى التلوث البيئي وتلوث الهواء، وخاصة في الدول النامية".

وأضاف: "التدخين والنظام الغذائي السيئ وقلة التمارين الرياضية هي أيضاً أسباب رئيسية للإصابة بالسكتات الدماغية في مختلف أنحاء العالم، حيث إن نمط الحياة يُعتبر سبباً رئيسياً للإصابة بالسكتات الدماغية، فيما وجدنا أن السيطرة على هذه الأمور من الممكن أن تمنع حدوث ثلاث أرباع الإصابات التي يتم تسجيلها في العالم".

ويضع الأطباء عشرة أسباب رئيسية للإصابة بالسكتات الدماغية، هي: ارتفاع ضغط الدم، قلة تناول الفواكه، ارتفاع الوزن، الإكثار من تناول الملح، التدخين، عدم تناول كميات كافية من الخضراوات، التلوث في الهواء، التلوث داخل المنزل، النظام الغذائي السيئ فيما يتعلق بتناول الحبوب، وعدم التوازن في الأكل الذي يحتوي على السكر.