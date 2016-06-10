هل فكرت بفوائد الفلفل الأسود الصحية؟ تعرف على 6 منها

لا يخلو أي مطبخ من الفلفل الأسود، فهو من التوابل الأكثر شهرة والتي تدخل في معظم أكلاتنا، حيث إنه يعطي نكهة طيبة للأطباق. لكن هل فكرت يوما في فوائد الفلفل الأسود الصحية؟

بحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة، فإن الفلفل الأسود يحتوي على عنصر نشط يسمى "بيبيرين"، وهو الذي يعطيه طعمه المميز، ويكسبه فوائد صحية عديدة ومنها:

1- الفلفل الأسود له القدرة على مقاومة الأورام السرطانية.

2- وهو يزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، مما يحسن من عملية الهضم، لذا فهو يقضي على حرقة المعدة و"الإمساك".

3- الفلفل الأسود يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، والتي تساعد في علاج الأمراض البكتيرية التي تصيب الأمعاء.

4- إضافة إلى الطعم اللذيذ الذي يضيفه الفلفل الأسود للطعام، فهو يزيد من الشهية لتناول الطعام.

5- وبالرغم من تحسينه للشهية، فإن الفلفل الأسود يساعد في خفض الوزن، فالطبقة الخارجية من الفلفل الأسود تحفز على تكسير الخلايا الدهنية، ما يساعد في الحفاظ على صحة جيدة، مع توفير الطاقة بشكل مستمر لحرق الدهون بطريقة أفضل.

6- الفلفل الأسود يقلل بشكل كبير تكون الغازات في المعدة، فإذا كنت تعاني من كثرة الغازات في المعدة، فعليك بإضافة الفلفل الأسود لأطباقك.

إلا أن إضافة الفلفل الأسود إلى أطباقنا يجب أن تتم بشكل معتدل، لأن الإكثار منه قد يضر بالمعدة والأمعاء، كما أن السيدات الحوامل والأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن يجب أن يحرصن على عدم الإكثار من الفلفل الأسود في طعامهن، فالاعتدال في كل شيء هو الأفضل دائماً.