هكذا تضمن صياماً صحياً دون مشاكل!

يواجه الكثيرون مشاكل عدة خلال شهر رمضان فيما يتعلق بوجباتهم، فنجد أغلبية الصائمين يعانون من مشاكل في الهضم بعد تناول وجبة الإفطار، والشعور بالامتلاء المصحوب بحرقة المعدة، إضافة إلى الشعور المستمر بالعطش.

وعادة ما تمتلئ الموائد على وجبة الإفطار بكل ما لذ وطاب من الأطعمة الشهية والدسمة، مصحوبة بالعصائر المليئة بالسكريات، لنتبعها بالحلويات اللذيذة. وبعد الانتهاء من وجبة الإفطار الشهية، تبدأ المعاناة في الهضم، والتي غالباً ما تستمر إلى وجبة السحور. وفي كثير من الأوقات نلجأ للأدوية المهضمة والمضادة لحرقة المعدة.

ودائماً ينصح خبراء التغذية بأن تتوفر في وجبات الطعام التي نتناولها خلال الشهر الكريم كميات كافية من السعرات الحرارية والعناصر المغذيّة من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية كالحبوب والفواكه والخضروات والبروتين ومنتجات الألبان، إلى جانب السوائل لترطيب الجسم وتجنب التعرض للجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونشر موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة 3 نصائح غذائية للصائمين يمكن أن تقلل من المشاكل المرتبطة بالهضم وتضمن صياماً صحياً بدون مشاكل خلال الشهر الكريم، وهي:

1- الأطباق الخفيفة أثناء وجبة الإفطار.. فمن الأفضل الابتعاد عن الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون والغنية بالتوابل الحارة، لنضمن سهولة الهضم والابتعاد عن المشاكل المعوية.

2- الإكثار من الخضروات والفواكه.. فمن المهم أن تتضمن الوجبتان اللتان نتناولهما خلال شهر الصيام على الفواكه والخضروات الكافية لضمان حصول الجسم على العناصر الغذائية اللازمة، وكذلك لضمان عملية هضم سلسة. كذلك يجب التركيز على الخضروات والفواكه الغنية بالمياه لإمداد الجسم بحاجته من المياه خلال أيام الصيام الطويلة.

3- الأطعمة الغنية بالبروتينات والنشويات أثناء وجبة السحور.. فالأطعمة الغنية بالبروتينات والنشويات المركبة تحافظ على الشعور بالشبع والامتلاء لمدة أطول، لذا فمن المهم أن تتضمن وجبة السحور منتجات الألبان واللوز والشوفان والبقوليات.. الخ.