استهلك المزيد من الحبوب الكاملة لتخفض خطر الوفاة

من شأن استهلاك الكثير من الأغذية الغنية بالحبوب الكاملة أن يخفض بشكل ملحوظ خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، بحسب تحليلات شملت حوالي 10 دراسات.

وصرح تشي صن، الأستاذ المحاضر في هارفرد والمشرف الرئيسي على هذه الأبحاث: "تعزز هذه النتائج التوصيات الغذائية الحالية التي تشدد على أهمية تناول 48 غراما على الأقل من هذه المواد الغذائية كل يوم لتتحسن الصحة بشكل مستدام ولتفادي الوفيات المبكرة".

وقد نشرت هذه الأبحاث في النسخة الإلكترونية من مجلة "سيركولايشن" التابعة للجمعية الأميركية لأمراض القلب.

وهي أظهرت تحديدا أن خطر الوفاة ينخفض بنسبة 22% عند الأشخاص الذين يستهلكون 70 غراما من الحبوب الكاملة كل يوم، بالمقارنة مع الذين لا يستهلكون هذه الحبوب كثيرا أو بتاتا.

ويتراجع خطر الوفاة الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية خصوصا، بنسبة 23% في مقابل 20% للسرطان.

وشملت هذه التحليلات التي أجراها فريق من الباحثين في كلية الطب في جامعة هارفرد في بوسطن أكثر من 12 دراسة أجريت في الولايات المتحدة وبريطانيا والبلدان الاسكندينافية بين 1970 و2010. وشارك فيها أكثر من 786 ألف شخص في المجموع.

وكانت دراسات سابقة قد بينت أن الحبوب الكاملة تخفض خطر الإصابة بأمراض في القلب وبمرض السكري من النوع الثاني، فضلا عن خطر تراجع نوعية البكتيريا في الأمعاء.

ولفت الباحثون إلى أن الحبوب الكاملة تحتوي على الكثير من المواد الحيوية النشطة المفيدة للصحة، كما أنها غنية بالألياف، ما يساعد على تخفيض إنتاج الكوليستيرول.

ويوصي القيمون على هذه الأبحاث باستهلاك 16 غراما على الأقل من الحبوب الكاملة كل يوم وبتخفيف استهلك النشويات.