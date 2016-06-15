القهوة الساخنة جداً قد تسبب السرطان

ليس هناك دليل قاطع على أن تناول القهوة يسبب السرطان، هذا ما ستقوله الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية وهي تخفض تحذيرها لكنها ستقول أيضاً إن جميع المشروبات "الساخنة جداً" يحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

وكانت الوكالة قد صنفت القهوة في السابق على أنها "مسبب محتمل للسرطان" من فئة "2 بي"، شأنها في ذلك شأن الكلوروفورم والرصاص ومواد أخرى عدة. إلا أنها غيرت ذلك الرأي. وستعلن اليوم أن أحدث مراجعة وجدت أنه "لا دليل قاطعا على وجود أثر مسرطن". لكنها في الوقت ذاته ستقول إن دليلاً علمياً آخر يشير إلى أن المشروبات الساخنة جداً -أي درجة حرارتها حوالي 65 درجة مئوية أو أكثر- بما في ذلك المياه والقهوة والشاي والمشروبات الأخرى يحتمل أن تكون مسببة لسرطان المريء.

كما توصلت الوكالة، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إلى تلك النتائج بعد مراجعة أكثر من ألف دراسة علمية أجريت على آدميين وحيوانات. ولم تكن هناك أدلة كافية لتصنيف القهوة على أنها مسببة للسرطان أو غير مسببة للسرطان.

من جانبها، رحبت الجمعية الوطنية للقهوة في الولايات المتحدة بالتغيير في تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان واصفة إياه بأنه "خبر رائع لشاربي القهوة".