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فرنسا تحقق في عقار المزاج القاتل

المصدر: باريس – رويترز
العقار مصمم لمعالجة مشكلات المزاج والقلق وتنسيق الاضطرابات العصبية - توضيحية
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قال مدعو باريس، الثلاثاء، إنهم بدأوا تحقيقا في قتل غير عمد في تجربة فاشلة على عقار لاضطرابات المزاج أدت إلى مقتل شخص ونقل خمسة إلى المستشفى للعلاج في يناير الماضي.

وذكر مكتب الادعاء أن التحقيق فتح لمعرفة ما إذا كان هناك عنصر جنائي في أي أخطاء ارتكبت أو ما إذا كان ذلك ببساطة نتيجة للمخاطر السريرية ذات الصلة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية الشهر الماضي، إن الشركة البرتغالية المنتجة للعقار شركة بيال والمعمل الفرنسي بيوتريال كانا "مخطئين في عدد من التهم" لتجربة العقار.

وأُعطي المشاركون في المرحلة الأولى للتجربة العقار التجريبي التي تنتجه شركة بيال في منشأة خاصة بمدينة رين الفرنسية يديرها معمل بيوتريال الفرنسي.

وأوقفت جميع التجارب على العقار المصمم لمعالجة مشكلات المزاج والقلق وتنسيق الاضطرابات المرتبطة بالمشكلات العصبية.

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