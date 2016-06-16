حل جديد لآلام الجلوس لساعات طويلة

قال فريق تصميم سنغافوري إنه توصل لحل يساعد في التكيف مع آلام الجلوس لساعات طويلة، وهو ابتكار سترة لتدليك العضلات ومحاولة تصحيح وضعية الجلوس.

ويمكن من خلال تطبيق بالهاتف المحمول التحكم في السترة (ايرا) التي تستخدم أجهزة ضغط الهواء بصورة معينة للوصول إلى نقاط ضغط بالجسد ما يعطي إحساسا بالتدليك. وبإمكان السترة العمل لمدة حوالي ثلاث ساعات بعد شحنه وقال لين وي ليانغ الرئيس التنفيذي لشركة التصميم (تي. وير) إن السترة تمثل وسيلة مساعدة عملية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات بسبب جلوسهم أمام المكاتب لفترات طويلة أو الذين ينحنون لفترات طويلة لتصفح هواتفهم.

وقال "ما نحن بصدده هو وسيلة غير مرئية.. شيء يمكن ارتداؤه كسترة عادية... وبذلك تحصل على التدليك من دون أن يلاحظ أحد".

وقال لين إن شركته بدأت إجراءات الحصول على براءة اختراع لهذه السترة التي ستباع بسعر 119 دولارا بعد أن تجاوزت كلفة تطويرها 75 ألف دولار جمعت من تمويل جماعي عبر موقع (كيك ستارتر).

لكن لم تحظَ قصة السترة باقتناع كل الناس.

ووافقت أخصائية العلاج الطبيعي ميشيل تونغ على إمكانية استخدام السترة في تقليل الإجهاد لكنها أبدت شكوكا حول قدرة السترة على معالجة الألم.

وقالت "المسألة هي مدى احتمال الشخص لهذه السترة"، مضيفة أنه "في كل مرة يستخدم الناس هذه السترة سيزيدون درجة ضغط الهواء كي يحصلوا على نفس التأثير الذي حصلوا عليه في مرة سابقة. كما لو كنت تأخذ مسكنا على المدى الطويل".