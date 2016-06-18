فيروس زيكا يهاجم "بورتوريكو" الأميركية

ينتشر فيروس زيكا بشكل سريع في بورتوريكو حيث يخشى من ارتفاع كبير في عدد النساء الحوامل المصابات وفي الأطفال الذين يولدون وهم مصابون بمرض صغر الجمجمة (الصعل) أو تشوهات خلقية أخرى، على ما أوضحت السلطات الصحية الأميركية.

وقال الطبيب توم فرايدن مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها مستندا إلى نتائج فحوص أجريت على عينات دم في هذه المنطقة التابعة للولايات المتحدة "تفيد المعلومات المتوافرة أن فيروس زيكا ينتشر على ما يبدو بسرعة في بورتوريكو وهذا يثير القلق".

فمن أصل 12777 عينة تم فحصها بين الثالث من أبريل و11 يونيو، تبين إصابة 68 منها بفيروس زيكا أي 0.5%.

إلا أن انتشار الفيروس زاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة ليصل إلى 1.1% في الأسبوع الممتد بين الخامس يونيو والحادي عشر منه بحسب نفس المصدر.

ومع أن العينات لا تملك صفة تمثيلية شاملة إلا أن تلك التي تبين أنها مصابة بالفيروس "تعكس على الأرجح ارتفاعا في الإصابات في صفوف السكان بشكل عام" على ما أوضح فرايدن.

وتابع يقول "هذا يعني أننا في الأشهر المقبلة قد نسجل إصابة آلاف النساء الحوامل في بورتوريكو بفيروس زيكا ما قد يؤدي إلى عشرات بل مئات الأطفال الذين يولدون مع إصابتهم بصغر الجمجمة خلال العام الحالي".

وقد يصاب الأطفال الذين يولدون من أمهات أصبن بفيروس زيكا خلال الحمل بمشاكل أخرى متعلقة بنمو الدماغ "قد تظهر بعد سنوات عدة" على ما أوضح فرايدن.

وسجلت البرازيل أكبر عدد من حالات الصعل المرتبطة بهذا الفيروس مع ولادة نحو 1300 طفل مع هذا التشوه منذ العام 2015.

والبرازيل هي البلد الأكثر عرضة للفيروس في العالم.

وأضاف فرايدن "لقد حددنا أكثر من 400 امرأة أصبن بفيروس زيكا وهن حوامل في بورتوريكو والولايات المتحدة".