للأمهات غير المتزوجات.. أنتن عرضة للإصابة بأمراض القلب

تشير دراسة إلى أن الأمهات العاملات غير المتزوجات ربما تزيد احتمالات إصابتهن بأمراض القلب والجلطات مقارنة بنظيراتهن المتزوجات.

وفحص الباحثون بيانات الصحة والعمل والحالة الاجتماعية لنحو 11 ألف امرأة في أوروبا و6 آلاف امرأة في الولايات المتحدة ولدن بين 1935 و1956.

وكانت احتمالات أن تكون المرأة إما عزباء عاملة أعلى بواقع المثلين في الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا. وتشير النسب إلى أن 11% من الأميركيات اللواتي شملتهن الدراسة و5% من الأوروبيات لعبن هذا الدور في مرحلة ما من حياتهن.

واكتشفت الدراسة أنه بالمقارنة مع الأمهات العاملات المتزوجات كانت النساء غير المتزوجات اللواتي أنجبن أطفالاً، ويعملن أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بأمراض القلب وأكثر عرضة بنسبة 74% للإصابة بالجلطات، وأكثر قابلية بنسبة 77% للتدخين.

وقال كبير الباحثين فرانك فان لينثي من المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام بهولندا "العمل والزواج يوفران أو على الأقل يزيدان من احتمال الأمان المالي والاجتماعي".

وقال فان لينثي في رسالة بالبريد الإلكتروني "خسارة الدعم من شريك أو أمان الوظيفة قد يسبب الضغط وقد يتمخض عن سلوك غير صحي".

واكتشفت الدراسة أنه في الولايات المتحدة وأوروبا كان نحو 10% من النساء يعملن ولم يتزوجن ولم ينجبن.

وكان أكثر من 31% من النساء الأميركيات و25% من النساء الأوروبيات أمهات متزوجات عدن لسوق العمل بعد سنوات من الغياب.

وكانت 29% من النساء الأوروبيات نساء متزوجات وعاملات مقارنة بـ23% من النساء الأميركيات.

وعندما فحص الباحثون عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب اكتشفوا أن النساء غير المتزوجات واللواتي لم ينجبن كانت احتمالات إصابتهن بارتفاع ضغط الدم أقل من الأمهات العاملات المتزوجات.

وكانت النساء غير المتزوجات اللائي لم ينجبن في أوروبا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأكثر عرضة لأن يكون لديهن تاريخ في التدخين من قريناتهن في الولايات المتحدة.

ورغم أن الأمهات العاملات غير المتزوجات معرضات لخطر الإصابة بأمراض القلب بشكل أكبر فلم يجد الباحثون أي دليل على أن هذا الارتباط أقوى لدى النساء في الولايات المتحدة منه في أوروبا.

ونشر الباحثون نتائجهم يوم 16 يونيو في مطبوعة "The American Journal of Public Health".