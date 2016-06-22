5 خطوات للإقلاع عن تناول السكر

خلال السنوات الأخيرة انتشرت تحذيرات صحية من خطورة تناول السكر حيث اعتبره خبراء التغذية خطاً أحمر يؤذي من يقترب منه.

ورغم أن التخلص من السكر في أطعمتنا أمر يبدو مرعباً للوهلة الأولى بالنسبة لكثيرين، إلا أن أعداداً كبيرة من الناس يبادرون إلى إخلاء خزائن مطابخهم من السكر تمهيداً للتخلص منه في حياتهم بشكل تام ونهائي.

وقام بهذه المبادرة أيضاً عدد من المشاهير من بينهم الممثلات الأميركيات كيت هدسون وإيفا لونغوريا، وجنيفر أنيستون بالإضافة إلى المذيعة البريطانية كارولين فلاك، حيث قاطعوا الحلويات وبدت عليهم نتائج ذلك بشكل مذهل للغاية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها عن مجموعة من خبراء التغذية كيف يمكن لأي شخص التغلب على السكر وإبعاده تماماً عن كل ما يتناوله من طعام في خمس خطوات بسيطة ألا وهي:



1. الاختيار بدقة اثناء التسوق

أثناء التسوق اقرئي جيدا المكونات المكتوبة على كل علبة وانتبهي جيدا لأن كلمة سكر قد لا تكتب بصورة مباشرة فمن الممكن أن تكون سكروز أو فركتوز أو جلوكوز، لاكتوز ، مالتوز أو أي مكون ينتهي بـ"أوز"، على حد قول اخصائية التغذية مارلين غلينفيل، والتي تعتبر أن الابتعاد عن الأطعمة المضاف إليها سكر هي اولى خطوات التخلص منه.

2. التخلص من السكر بالتدريج

يجد الكثيرون صعوبة بالغة في التخلص من تناول السكر وخاصة هؤلاء الذين يتناولون كميات كبيرة منه يومياً، لذا تنصح خبيرة التغذية شونا ويلكسون بعدم التخلص من السكر بشكل فجائي، بل بالتدرج في الابتعاد عنه حتى نصل إلى النتيجة المرجوة.

3. الحفاظ على توازن الأمعاء

الحرص على تناول الألبان ومشتقاتها ومخلل الملفوف يساعد المرارة على إفراز البكتريا المفيدة "بروبايوتيك" التي تحدث توازن في الجسم والتي تقضي على الشعور بالنهم تجاه السكريات، حسب نصيحة المعالجة الغذائية أدريان بنيامين.

4. كبح الرغبة في تناول الحلويات

عند البدء في طرد السكر من النظام الغذائي الخاص بك، فإنه لا مفر من انخفاض مستويات الطاقة بجسمك، الأمر الذي يترتب عليه ازدياد الرغبة في تناول الحلويات، لذا تنصح خبيرة التغذية كاساندرا الشون بتناول الكروم والذي يساعد في الحد من تلك الرغبة الشديدة.

حيث يساعد هذا المعدن في الحفاظ على توازن مستويات الانسولين بالدم.

5. الحرص على الشبع

لا تتركي نفسك للجوع أبدا لأن الجوع يدفع الانسان لتناول المزيد من الحلويات وهي أول ما يخطر على بال الجائع.