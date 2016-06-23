البيت الأبيض يهاجم مشروع قانون من الجمهوريين بشأن زيكا

هاجم البيت الأبيض، اليوم الخميس، مشروع قانون جديداً قدمه الجمهوريون يقضي بتخصيص 1.1 مليار دولار في تمويل جديد لمكافحة فيروس زيكا، وهي خطة تقل كثيراً عن المبلغ الذي طلبه الرئيس باراك أوباما، وهو 1.9 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، في بيان إن "هذه الخطة من الجمهوريين في الكونغرس متأخرة أربعة أشهر، وتقل حوالي مليار دولار عن المبلغ الذي قال خبراؤنا في الصحة العامة إنه ضروي لبذل كل ما هو ممكن لمكافحة فيروس زيكا، وتسرق التمويل من أولويات أخرى للصحة".

من جانبه، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور هاري ريد، خطة الجمهوريين بأنها ليست رداً جاداً على التهديد الذي يشكله زيكا.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري هال روجرز، إن التمويل المقترح سيكون للعامين الماليين 2016 و2017، مشيراً إلى أنه يأمل بإجراء تصويت على مشروع القانون خلال اليوم أو اليومين القادمين.