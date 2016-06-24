ماذا تفعل حبات الثوم بجسمك إذا تناولتها صباحاً؟

الكثيرون لا يفضلون تناول حبات #الثوم مباشرة، خاصة إذا كان ذلك في الصباح عندما تكون المعدة خاوية، فهي فكرة مرفوضة لدى الكثيرين.

لكن ماذا لو كان ذلك سيشكل علاجاً لكثير من الأمراض؟ ماذا لو كان ذلك سيقي من الإصابة بمشاكل صحية عديدة؟

بالفعل، إن حبات الثوم تعد بمثابة مضاد حيوي طبيعي لديه القدرة على مقاومة أي هجوم يُشن على جسدك، خصوصاً عند تناوله بانتظام على معدة خاوية.

فبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة، فإن تناول حبات الثوم صباحاً على معدة خاوية يساعد في خفض ضغط الدم العالي، وينشط الدورة الدموية، كما أنه يحسن من أداء الكبد والمثانة.

أما إذا كنت تعاني من "الإسهال"، فالثوم سيتولى الأمر. كما أنه يحسن من الشهية ويعزز من عملية الهضم.

حبات الثوم تقوي الجهاز العصبي أيضاً، وتقلل من الشعور بالتوتر.

كما أن الثوم يعتبر من أفضل العناصر التي تنقي الجسم من السموم.

لكن إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية مثل قرحة المعدة، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول الثوم على معدة خاوية.