حقائق جديدة عما يحدث لجسم الإنسان بعد الموت

توصل علماء إلى اكتشاف جديد بشأن جسم الإنسان بعد الموت وهو أن بعض الجينات البشرية تستمر في النشاط لعدة أيام بعد الوفاة، وتشير الدلائل إلى أن أكثر من ألف من الجينات يستمر في نشاطه بينما يتوقف بعضها عن العمل خلال 24 ساعة بعد الموت، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقاد هذا الاكتشاف العلماء إلى حقيقة أن استمرار الحياة في الجينات بعد الموت يمكن استغلاله بصورة إيجابية في مجال تحسين عمليات زرع الأعضاء، وأيضا لتكثيف الجهود من أجل معرفة طبيعة هذا النشاط الجيني، ولماذا لا تتوقف بعض الجينات عن العمل بعد موت الإنسان.

ولذا فقد تحول الباحثون في جامعة واشنطن نحو دراسة نموذجين من حيوانات المختبر، الفئران والسمك المخطط أو سمك الزرد zebrafish، من أجل البحث في علامات النشاط الجيني وطبيعته.

ووجد العلماء أن الجينات النشطة في الخلايا الحية تعمل على تشكيل نسخ مؤقتة من الأوامر الجينية على شكل أحماض أمينية RNA، وبالتحليل وجد الفريق أدلة على استمرار نشاط 1063 من الجينات لدى الفئران وسمكات الزرد zebrafish بعد نفوقها.

وتأكيدا لهذا الاكتشاف فقد أكدت دراستان نشرتا على موقع biorxiv على الإنترنت هذا الشهر، أن معظم الجينات بالفعل تعمل لمدة نصف ساعة بعد نفوق الحيوانات، وبعضها الآخر يستمر في العمل من 24 إلى 48 ساعة بعد الموت.

الجدير بالذكر أن جسم الإنسان يقوم بتوجيه جزء كبير من طاقته لحفظ نشاط الحمض النووي وتنظيمه في أثناء الحياة، وظل العلماء لفترة طويلة يعتقدون أنه بمجرد الموت تتوقف هذه الأحماض عن العمل بشكل منتظم لانقطاع مصدر الطاقة.