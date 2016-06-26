5 أطعمة تجنب النساء مشاكل التقدم في العمر

رغم أن أمراض الشيخوخة والخوف من عدم الاستقلالية شبح يطارد الكثير من السيدات مع التقدم في العمر، إلا أن الخبراء يؤكدون توصلهم لحل سحري يجعل هذه المرحلة غاية في البساطة.

ونصح الخبراء السيدات بتناول 5 أطعمة من شأنها أن تساعدهن على التمتع بصحة جيدة مع التقدم في العمر حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" .

وفي دراسة تم تمويلها من قبل لجنة الجوز في كاليفورنيا، للبحث عن العلاقة بين العادات الغذائية ومشكلات الحركة، أشار العلماء إلى أن تناول البرتقال والتفاح والكمثرى والخس وعين الجمل، يمكن أن يجعل السيدات قادرات على الحركة والقيام بالأنشطة اليومية في مراحل العمر المتقدمة.

وأوضح الباحثون، بعد دراسة بيانات عن 54762 امرأة خلال 30 عاما، بين عامي 1992 و2008، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الفاكهة والخضروات والقليل من المشروبات السكرية والملح والدهون غير المشبعة بصفة عامة، تخفض معدلات الضعف لدى النساء مع التقدم في العمر.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة شملت فقط السيدات، الأمر الذي يجعل نتائجها قد لا تنطبق على الرجال.

من جانبه أكد الدكتور فرانسيس جرودستين الأستاذ في جامعة هارفارد، أن نتائج الدراسة تعد إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدلة التي تعظم من الفوائد المترتبة على اتباع نظام غذائي صحي للمرأة.

وكانت دراسات سابقة أكدت أن تناول حفنتين من المكسرات أسبوعيا، لها نفس التأثير على إطالة عمر النساء مثل الركض 4 ساعات أسبوعيا، كما أثبتت أيضاً أن الجوز يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري، ويمنع الإصابة بالزهايمر وسرطان الثدي، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة أكثر من المكسرات الأخرى.

كما خلصت دراسة أجرتها جامعة ميتشغن العام الماضي إلى أن الأشخاص الذين يتناولون تفاحة صغيرة واحدة في اليوم يتجنبون زيارة الطبيب عدة مرات في السنة بنسبة 9%.