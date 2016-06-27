فرنسا تقدم مليار يورو للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز

ستبقي فرنسا على مساهمتها في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بقيمة 1,08 مليار يورو للفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2019، أي ما يوازي 360 مليون يورو في السنة، على ما أعلن الرئيس الفرنسي مساء الأحد.

وتدل هذه المساهمة على "الالتزام القوي لفرنسا في مكافحة الأوبئة الشديدة وتحسين الأنظمة الصحية، لاسيما في البلدان الإفريقية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه في ختام الدورة الثامنة عشرة من مهرجان "سوليدايز" الموسيقي الذي يخصص ريعه لمنظمات تعنى بمكافحة الإيدز.

وذكر البيان أن "فرنسا هي ثاني مساهم في الصندوق العالمي، وأول مصدر دعم مالي للمرفق الدولي لشراء الأدوية "يونيتيد" بفضل مصادر تمويل ابتكارية".

ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "المجتمع الدولي إلى التعبئة العامة لضمان نجاح مؤتمر تجديد موارد الصندوق العالمي للسنوات الثلاث المقبلة المزمع تنظيمه في 16 سبتمبر في مونتريال".