"أوميغا 3" تقلص خطر الوفاة بأمراض القلب

خلصت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة أميركية إلى وجود صلة بين استهلاك أحماض "أوميغا 3" الدهنية الموجودة بكميات كبيرة في بعض أنواع الأسماك مثل السلمون والسردين والأنشوفة وتقليص بنسبة 10% لخطر الوفاة جراء نوبة قلبية.

واستندت هذه الدراسة إلى تحاليل دم لإقامة علاقة بين أحماض "أوميغا 3" الدهنية ووتيرة الإصابة باحتشاء في عضلة القلب، كما شملت بيانات مستقاة من 19 دراسة أجريت في 16 بلدا.

وفي المحصلة، شملت الدراسة 45 ألفا و637 مشاركا. وفي هذه المجموعة، أصيب 7973 شخصا بنوبة قلبية للمرة الأولى، ما أسفر عن وفاة 2781 شخصا، على ما أوضح معدو الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "جاما انترنال ميديسين".

ولم يلاحظ هؤلاء الباحثون أي علاقة بين العلامات في الدم الكاشفة عن وجود أحماض "أوميغا 3" وتقليص خطر الإصابة باحتشاء غير قاتل في عضلة القلب، ما يدفع إلى الاعتقاد بوجود آليات محددة مرتبطة بتقليص خطر الوفاة جراة نوبة قلبية.

هذه النتائج الجديدة تشمل تلك الصادرة عن دراسات عدة تعطي الصورة الأكثر اكتمالا حتى اليوم عن الأثر الوقائي لأحماض "أوميغا 3" في مواجهة الأمراض القلبية الوعائية، بحسب ليانا ديل غوبو الباحثة في كلية الطب في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وهي أحد معدي الدراسة.

وأوضحت ديل غوبو أن "نتائج الدراسات المختلفة كانت مشابهة بمعزل عن السن والجنس والعرق، ووجود إصابة بالسكري أو عدمه، واستخدام الأسبيرين أو مضادات الكولسترول".