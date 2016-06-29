فلوريدا.. أول مولود بعيوب خلقية بسبب زيكا

ذكرت وزارة الصحة بولاية فلوريدا، الثلاثاء، أن امرأة هايتية أنجبت طفلا هو الأول في الولاية الأميركية الذي يعاني من عيوب خلقية يتسبب بها فيروس زيكا.

وقال مسؤولون في الولاية في بيانات، إن الأم أصيبت بالفيروس الذي ينقله البعوض في بلدها الأم، وسافرت إلى فلوريدا لتنجب طفلها هناك.

وفي حال أكدت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها هذه الحالة سيكون الطفل هو الخامس في الولايات المتحدة الذي يولد بعيوب خلقية مرتبطة بالسفر إلى دولة ينتشر فيها فيروس زيكا.

وكانت أربع نساء حوامل فقدن أطفالهن نتيجة الإصابة بفيروس زيكا أثناء سفرهن وفقا لآخر تقرير أصدرته المراكز الأميركية في 16 يونيو.