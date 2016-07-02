إسبانيا.. أول انتقال لفيروس زيكا عبر الجنس

أصيبت امرأة مقيمة في مدريد بفيروس زيكا بعدما انتقلت العدوى إليها من شريكها العائد من رحلة إلى أميركا اللاتينية، في أول حالة إصابة معروفة عن طريق العلاقة الجنسية في إسبانيا، على ما أفاد ناطق باسم الأجهزة الصحية في #مدريد.

ولم تكن المرأة حاملا عندما أصيبت بالفيروس، وهي "لا تعاني من أي مضاعفات سريرية" على ما أوضح الناطق.

وكان شريكها أقام بين ابريل ومايو في بلد أميركي لاتيني لم يكشف عن اسمه. وشخصت إصابته بفيروس زيكا لدى عودته. وبعد أسابيع قليلة أصيبت المرأة بأعراض المرض، ولم يكشف عن جنسية المريضين وعمرهما.

وينتقل #فيروس #زيكا خصوصا عبر لسعات #البعوض لكن أيضا عن طريق العلاقات الجنسية في بعض الحالات.

وأعراض الفيروس غالبا ما تكون خفيفة وقد لا يشعر بها الشخص المصاب، لكن لدى النساء الحوامل قد يصيب فيروس زيكا الجنين، ما يؤدي إلى ولادات أطفال مصابين بتشوه صغر الجمجمة.

وحتى 27 يونيو، تأكدت 158 إصابة بفيروس زيكا في إسبانيا طالت 21 منها نساء حوامل، على ما أفادت وزارة الصحة، وكل المصابين كانوا قد سافروا إلى بلدان ينتشر فيها الفيروس.

وسجلت الأجهزة الصحية الإسبانية حالتي صغر جمجمة مرتبطتين بفيروس زيكا.