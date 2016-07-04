الوراثة أكبر مؤشر لأمراض القلب لدى المصابين بالصدفية

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بالصدفية يزيد لديهم احتمال إصابتهم باحتشاء عضلة القلب وبجلطة دماغية عندما يكون لديهم تاريخ وراثي لمشكلات في شرايين القلب.

ووجدت الدراسة أن الصدفية لا تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية عندما لا يكون لدى المصاب بها تاريخ عائلي من أمراض شرايين القلب.

ولكن عند مقارنة أشخاص مصابين بنوع طفيف من الصدفية ولهم تاريخ عائلي من أمراض القلب بآخرين مصابين بالصدفية وليس لهم تاريخ عائلي من أمراض القلب زاد الخطر الذي يواجهونه بنسبة 28 %.

ومع الإصابة بنوع شديد من الصدفية وتاريخ عائلي من مشكلات القلب ازداد الخطر إلى 62 %.

وقال كبير معدي الدراسة الدكتور الكسندر إيجبيرج من جامعة كوبنهاغن "من المعتقد بشكل عام أن المرضى المصابين بالصدفية يزداد لديهم خطر الإصابة بأمراض الأوعية القلبية بسبب الطبيعة الالتهابية للصدفية".

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "على الرغم من أن الصدفية نفسها ما زالت تعطي مؤشرا لخطر مستقل بالإصابة بأمراض شرايين القلب بالمقارنة مع عموم الناس فإن نتائجنا تشير إلى احتمال وجود استعداد وراثي لأمراض شرايين القلب".