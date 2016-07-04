ممارسة تمرينات الإطالة قد تخفف من أعراض الاكتئاب

ذكرت دراسة صغيرة أن ممارسة تمرينات الإطالة أو شد الجسم لمدة 10 دقائق فقط يومياً قد تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والاكتئاب لدى السيدات في منتصف العمر.

وقالت كبيرة معدي الدراسة، يوكو كاي، لرويترز هيلث بالبريد الإلكتروني: "لم يتم من قبل تقييم التدريبات الخفيفة مثل الإطالة من حيث تأثيرها على أعراض انقطاع الطمث والاكتئاب".

وأجريت اختبارات لهذا الغرض على يابانيات تراوحت أعمارهن بين 40 عاماً و61 عاماً في طوكيو.

وأعلن المدير التنفيذي لجمعية أميركا الشمالية لانقطاع الطمث، الدكتور جوان بينكرتون، لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني، أنه على الرغم من أن ممارسة تمرينات الإطالة قبل النوم ليست فكرة سيئة "فمن المستحيل تحديد ما إذا كان التأثير الإيجابي الذي تم اكتشافه لممارسة تمرينات الإطالة على أعراض انقطاع الطمث والاكتئاب يعود إلى ممارسة تمرينات الإطالة أو زيادة الحركة أو عدم فعل أي شيء كانت المرأة تفعله عادة قبل عشر دقائق من النوم مثل الأكل أو التدخين أو الشرب الخ".

وقالت بينكرتون إنه يجب على النساء أن يتذكرن أنه "ثبت أن عدم القيام بنشاط أمر سيئ لصحتهن البدنية والعقلية وتزيد من الهبات الساخنة. وثبت أن ممارسة نشاط بشكل يومي يقلل من حدة الهبات الساخنة ويحسن الحالة المزاجية والقدرة على التأقلم وربما يحد من خطر التدهور المعرفي".

كما أضافت: "إذا استطاعت النساء ممارسة رياضة المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة يومياً ثم رياضة شد الجسم لمدة 10 دقائق فإنهن قد يحسن صحتهن وأعراض انقطاع الطمث والحالة المزاجية والمعرفية وتحسين نوعية نومهن إذا كانت تمرينات الإطالة تساعد على النوم".