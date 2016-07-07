أميركا تتابع 320 امرأة حاملاً مصابة بزيكا

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنها تراقب 320 امرأة أميركية حاملا بعد أدلة مختبرية على إصابتهن بفيروس #زيكا ليرتفع العدد من 287 امرأة قبل أسبوع.

يشار إلى أن زيكا ما زال يؤرق الولايات المتحدة، حيث سجلت 500 إصابة، ما دفع بعض العلماء وأساتذة العلوم، في أيار/مايو 2016، إلى إشراك طلاب من المرحلة الثانوية في مشروع يحارب هذا الفيروس الذي يسبب تشوهات خلقية، مهمتهم تتبع أسراب البعوض المحلي، خاصة تلك التي يمكن أن تحمل فيروس زيكا.

ويشارك هؤلاء الطلاب وزارة الزراعة الأميركية في البرنامج التجريبي لتحديث الخرائط الرسمية الحالية لأماكن انتشار هذا البعوض.

وبدأت أكثر من 100 مدرسة ثانوية في 10 ولايات المساهمة في البيانات، إضافة إلى قاعدة بيانات متزايدة من العينات.

ويعتبر العلماء أن دور المواطن حيوي وفعال، ويأملون أن تزيد نسبة مساهمة المدراس الأميركية في هذا المشروع.