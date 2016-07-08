أميركا.. فيروس زيكا يتفشى سريعا في "بورتو ريكو"

يتفشى فيروس زيكا سريعا في بورتو ريكو وبات يصيب حتى 50 امرأة حاملا يوميا ما يزيد خطر التشوهات الخلقية لدى الأجنة، خصوصا حالات صغر الجمجمة، على ما أعلن مسؤول صحي أميركي رفيع المستوى.

وقال مدير المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) توم فريدن "نلاحظ في بورتو ريكو زيادة سريعة للغاية في معدل الإصابات، وهو أمر مقلق".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نعتقد أن عشرات الحالات تسجل يوميا وصولا إلى 50 حالة جديدة -- لإصابة نساء حوامل في بورتو ريكو بفيروس زيكا".

وكان فريدن اعتبر أن "آلاف النساء الحوامل في بورتو ريكو ربما أصبن بفيروس زيكا"، داعيا السلطات في هذه الجزيرة الخاضعة للسيادة الأميركية إلى القيام بحملات جوية للقضاء على البعوض الناقل للفيروس.

وقد شهدت الولايات المتحدة ولادة سبعة أطفال مع تشوهات خلقية -- بأكثريتهم مع حالات صغر جمجمة.