طبيا.. المطلقات والأرامل صحتهن أفضل من المتزوجات

أظهرت دراسة طبية أجريت في إيطاليا أن النساء غير المتزوجات، بمن فيهن المطلقات والأرامل يتمتعن بحالة صحية أفضل بكثير من النساء المتزوجات، فضلاً عن أنهن يعشن بسعادة وراحة أكبر.

وتبين من الدراسة أن النساء المطلقات في إيطاليا يعشن أفضل من المتزوجات ويتمتعن بصحة أفضل، ووجدت الدراسة أن النساء المطلقات يتوقع أن يعشن خمس سنوات على الأقل أكثر من متوسط معيشة الرجال المتوقعة، ومتوسط حياة النساء المتزوجات، وذلك بسبب الصحة الجيدة التي يتمتعن بها.

ووجدت الدراسة الجديدة أن النساء المطلقات يعانين ضغوطاً نفسية وبدنية أقل بكثير من تلك السيدات اللواتي يعشن مع أزواجهن، وهو ما يجعلهن في حالة صحية أفضل.

وقالت المسؤولة عن الدراسة كاترينا تريفيسان، والباحثة في جامعة بادوا الإيطالية، إن "وجود الأزواج في حياة السيدات يجعلهن أكثر عرضة للشعور بالضغوط النفسية، كما أن المرأة بوجود زوجها تجد نفسها مقيدة ومحبطة".

وأضافت تريفيسان: "على الرغم من أن النساء عموماً أطول عمراً من الرجال، إلا أن النساء المتزوجات قد يعانين أيضاً من عبء الرعاية، لأن المرأة غالباً ما تكرس نفسها من أجل رعاية زوجها في الحياة".

وتقول الدكتورة تريفيسان إن النساء المطلقات أو الأرامل أو غير المتزوجات أقل عرضة أيضاً للإصابة بالاكتئاب من النساء المتزوجات، كما أنهن -أي غير المتزوجات - أقل عرضة للإصابة بالقلق، ولديهن رضا وظيفي أكبر في حياتهن العملية، كما أنهن يتميزن بالنشاط والحيوية أكثر من غيرهن.

ووجدت الدراسة أيضاً أن غير المتزوجات يحافظن على علاقات أقوى مع العائلات والأصدقاء.

يشار الى أن الدراسة أشارت الى أنه يوجد في إيطاليا وحدها أكثر من ثلاث ملايين سيدة مطلقة، أما جريدة "ديلي ميرور" فتقول إنه في مقاطعتي إنجلترا وويلز وحدهما ببريطانيا يوجد أكثر من ثلاثة ملايين سيدة مطلقة، وهو ما يعطي لهذه الدراسة الجديدة أهمية كبيرة، كونها تعطي دفعة من الأمل والتفاؤل لهذه الشريحة من النساء.