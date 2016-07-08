عسل النحل والقرفة.. خليط سحري يعالج 7 مشاكل

هو بالفعل يستحق أن يطلق عليه "الخليط السحري" نظراً لفوائده التي لها مفعول السحر على الصحة.. فخليط #عسل_النحل و #القرفة عُرف منذ مئات السنين حيث إنه يعالج ويقضي على الكثير من المشاكل الصحية.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة، فإن ذلك الخليط كان يُستخدم منذ القدم لعلاج بعض #الإصابات البسيطة، ولتعزيز #الصحة العامة. إلا أن الدراسات الحديثة أعادت اكتشاف ذلك الخليط، حيث أثبتت فعاليته في #الوقاية من نزلات البرد، وعدوى المرارة، والتهاب المفاصل وحتى المشاكل المتصلة بالأوعية الدموية.

إلا أن أشهر ما يعالجه ذلك الخليط السحري 7 مشاكل وهي:

1- ذلك الخليط له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات. ويمكن إضافة ملعقة من عسل النحل والقليل من مسحوق القرفة إلى فنجان من #الشاي_الأخضر، وشرب ذلك المشروب يومياً، وذلك لتقوية #مناعة_الجسم.

2- يمكن إعداد مزيج من مسحوق القرفة والعسل النحل وفرده على قطعة من التوست وتناوله ضمن الوجبات اليومية، فهو مفيد جداً في حماية القلب والوقاية من انسداد الشرايين.

3- يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء النقي الدافئ، مع إضافة ملعقتين من عسل النحل، وشرب ذلك الخليط مرتين يومياً، وذلك لعلاج #آلام_المفاصل.

4- نستطيع أن نقي أنفسنا من عدوى المرارة عن طريق شرب كوب من الماء الساخن مضافاً إليه ملعقتين من عسل النحل وملعقتين من مسحوق القرفة.

5- أما في حالة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، أو #نزلات_البرد والسعال، فيمكن خلط القليل من مسحوق القرفة مع ملعقة من عسل النحل ونتناول ذلك الخليط مرتين يومياً، للشعور براحة سريعة.

6- أما إذا أردنا التحكم في مستوى #الكوليسترول في الدم، فيمكننا إضافة ملعقتين من عسل النحل و3 ملاعق من القرفة إلى كوب من الماء، وسيقوم ذلك الشراب بالمهمة المطلوبة.

7- أما بالنسبة للمشاكل المتصلة بالجهاز الهضمي، كالشعور بالحرقة مثلاً، فيمكن تناول ملعقة من عسل النحل مضافاً إليها القليل من مسحوق القرفة للشعور براحة سريعة.