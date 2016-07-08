10 أشياء تحدث لك إذا تناولت "شاي الكركم" يومياً

يستخدم #الكركم بكثرة في المطبخ، إذا أردنا إعطاء اللون الأصفر لبعض الأطعمة، وأشهرها بالطبع الأرز. إلا أن للكركم فوائد أخرى، لاسيما الفوائد الصحية والصيدلية. فالكركم يحتوي على مادة تسمى "كركيومين"، والتي تعود بفوائد عديدة على #الصحة.

وقد لخص تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة، بعض الفوائد الصحية للكركم الذي يحتوي على خصائص #مضادة_للالتهابات وللفطريات والفيروسات والبكتيريا، لذا فهو يقي من العديد من #الأمراض.

كما أن الكركم يحتوي على العديد من #العناصر_الغذائية الأساسية للجسم، فهو غني بفيتامينات "B" و"C" و"E" و"K" والحديد والكالسيوم والألياف والمغنيسيوم.

يذكر أن أفضل طريقة للاستفادة من الكركم هي شربه في صورة شاي.. وطريقة إعداد شاي الكركم سهلة وبسيطة، حيث يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى 3 أو 4 أكواب من الماء ويترك المزيج ليغلي لبعض الوقت، ثم نقوم بتصفيته، فيصبح جاهزاً للاستعمال، إما بإضافة عسل النحل أو الليمون أو شربه كما هو.

وإذا تناولت "شاي الكركم" بصفة يومية، فإن ذلك سيساعدك في وقاية جسمك من العديد من المشاكل الصحية، وبالأخص الـ10 مشاكل التالية:

1-يعمل على تسكين الآلام بشكل كبير

2- يساعد في خفض الوزن ويقي من السمنة

3- يقي من الإصابة بالسكري من النوع الثاني

4- يقضي على الآلام المعوية

5- يتحكم في مستوى الكوليسترول في الدم ويقلل من مستوى الكوليسترول الضار، كما أنه يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

6- يقي من مرض ألزهايمر

7- ينقي الكبد من السموم ويقي من الفشل الكبدي

8- يعزز من مناعة الجسم ويمد الجسم بالطاقة لمقاومة العديد من العدوى

9- يمنع نمو الخلايا السرطانية، حيث إنه يقوم بنفس الدور الذي يقوم به العلاج الكيمياوي للأورام السرطانية

10- يعالج آلام المفاصل